Penuhi Kebutuhan Pelanggan Yang Berkembang, New Avanza Tampil Berkelas

Toyota New Avanza

INFO OTOMOTIF – Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan yang multi fungsi, Avanza sebagai mobil pilihan lebih dari 1,85 juta masyarakat Indonesia pun dikembangkan oleh Toyota untuk tidak hanya tampil sebagai kendaraan multi fungsi yang irit dan tangguh, namun juga sebagai kendaraan yang memberikan kenyamanan dan tampil berkelas

Terhitung sejak diperkenalkan pada akhir 2003 dan resmi dipasarkan pada awal 2004, Avanza menjadi mobil MPV dengan penjualan terbanyak dengan membukukan total penjualan lebih dari 1,85 juta unit di 18 tahun kehadirannya di Indonesia. Hal ini menjadikan Avanza sebagai mobil paling laris sepanjang masa di Indonesia.

Hal tersebut dapat tercapai karena Avanza adalah mobil yang customer oriented, dikembangkan dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan pasar Indonesia.

Serangkaian survei dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap sebuah kendaraan untuk keluarga. Demi memastikan hal itu tercapai, tim Toyota secara langsung turun ke lapangan hingga pelosok daerah, dengan tujuan mendapatkan informasi paling akurat.

Di 18 tahun kehadirannya, New Avanza kini tampil lebih modern, lebih lengkap, dan juga lebih nyaman, tanpa meninggalkan DNA utamanya yang memang sudah diterima dengan baik oleh pengguna dan menjadi salah satu faktor keberhasilan produk kendaraan terlaris di Indonesia.

Kenyamanan menampung 7 orang tetap dipertahankan dari generasi ke generasi Avanza. Yang baru di New Avanza, dapat dilihat dari sisi interiornya dimana desain dashboard serta joknya kini tampil lebih mewah. Untuk pengemudi, tampilan panel instrumen pun hadir lebih modern dan mudah dibaca informasinya.

Selain itu, pengaturan AC yang dulu menggunakan analog putar, kini sudah digital dan mudah dioperasikan. Sementara untuk hiburan New Avanza varian G juga sudah dibekali audio head unit 2 DIN berlayar sentuh dengan steering switch.

Semua varian juga sudah terpasang 6 buah speaker, console box yang dilengkapi illumination lamp, power slot (row 1 dan 2), dan USB port (row 3) untuk mengisi daya smartphone atau gadget

Lebih lanjut, perubahan New Avanza juga terlihat pada bagian depan yang tampak semakin kokoh, stylish, dan modern. Desain tampak depan New Avanza ini terinpirasi dari MPV kelas atas Toyota, seperti Toyota Alphard, Toyota Vellfire, dan Toyota Voxy.

Di semua varian New Avanza, lampu utamanya kini menggunakan teknologi LED dan ditunjang dengan desain garnish yang menarik mampu mengekspresikan sorotan yang tajam dan ramping.

Bumper depan tampil kian berkarakter dipadu dengan desain rumah lampu kabut yang tajam menonjolkan desain yang kuat dan modern.

Beralih ke bagian samping, yang terlihat jelas adalah kini New Avanza menggunakan desain spion yang mirip dengan yang digunakan pada Toyota All New Rush. Desainnya lebih meruncing pada ujungnya dengan lampu sein, tidak lagi membulat seperti generasi sebelumnya. Untuk visibilitas dari bangku pengemudi pun jauh lebih luas.

Selain dapat diatur otomatis, di New Avanza varian G, spion ini juga kini memiliki fitur auto retract atau melipat otomatis, hanya dengan menekan tombol atau ketika mobil dikunci saat ditinggalkan. Fitur tidak ada di Avanza terdahulu.

Penyegaran pada velg juga semakin memperkuat penampilan New Avanza menjadi semakin berkelas.

Di belakang, atap New Avanza tidak lagi polos sebab sudah bercokol antena radio bergaya shark fin yang kekinian. Antena ini menggantikan antena radio konvensional model tarik di pilar yang ada di generasi sebelumnya

Lampu belakang juga desainnya baru namun semuanya masih menggunakan bohlam, baik lampu rem, sein, dan mundur. Reflektor yang ada di pintu bagasi juga didesain baru dengan model terpisah, dan ornamen chrome di generasi lalu pun banyak digantikan dengan dark chrome di New Avanza.

Toyota juga melakukan penyegaran pada bagian rangka dan kaki-kaki New Avanza. Desain suspensinya lebih disempurnakan sehingga kendaraan lebih stabil dan nyaman.

Penyempurnaan dilakukan pada lateral rod yang lebih tebal serta stabilizer yang juga semakin tebal, memberikan pengalaman berkendara yang lebih stabil namun tetap nyaman, terutama saat melewati speed trap atau jalan yang tidak rata

Selain itu, terdapat juga ubahan program pada Electric Power Steering sehingga lebih enak dikendarai baik dalam kecepatan rendah maupun kecepatan tinggi

Kabin New Avanza pun lebih senyap dibandingkan pendahulunya karena improvement pada insulator yang diletakkan di sasis bagian belakang, floor serta dash panel bagian depan, sehingga suara kian kedap memberikan kenyamanan ekstra untuk seluruh penumpang.