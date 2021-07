Toyota Veloz Jawab Kebutuhan Mobilitas Keluarga Muda Yang Aktif dan Dinamis

INFO OTOMOTIF – Sejak pertama kali diperkenalkan ke publik pada 2011 lalu, Toyota Veloz yang tampil sebagai mobil keluarga dengan desain sporty dan modern mendapatkan antusiasme besar dari masyarakat Indonesia, khususnya dari keluarga muda yang aktif dan dinamis

Hal ini diamini oleh Ditya Faizal (30 tahun), pengusaha muda di kota Semarang yang memilih New Veloz menjadi partner mobilitas dirinya serta keluarganya. Ditya mengaku New Veloz tidak hanya dapat mendukung mobilitasnya di sehari-hari yang padat tapi juga dapat mengakomodir kebutuhan mobilitas keluarganya di akhir pekan

“Terus terang saya sempat galau saat ingin membeli mobil pertama untuk saya dan keluarga. Karena saya benar-benar butuh mobil yang multi fungsi, dapat diandalkan, serta memiliki karakter yang dinamis seperti saya yang aktif. Namun kegalauan saya langsung hilang ketika saya melihat New Veloz pada tahun 2019 lalu. Kesan pertama yang saya dapatkan saat melihat langsung New Veloz adalah mobil ini sesuai dengan ekspektasi dan kebutuhan saya. New Veloz memberikan feeling yang fresh dan menarik dengan desain eksterior yang lebih modern dan sporty, fitur yang lebih lengkap dan kekinian, serta kenyamanan yang terasa lebih baik dengan kabin yang sunyi. Secara fungsional pun New Veloz ini juga sangat mumpuni dengan tidak meninggalkan ciri khasnya yaitu mesin yang bertenaga tapi tetap irit, serta sistem penggerak roda belakang. Sejauh ini saya beserta keluarga sangat menikmati bermobilitas menggunakan New Veloz,” kata Ditya.

Penampilan New Veloz pada bagian depan tampak semakin kokoh, sporty dan modern. Perubahan mencolok terlihat pada empat lampu headlamp yang dibelah mengekspresikan desain stylish dan modern. Tampilan headlamp yang menggunakan lampu LED dan ditunjang dengan disain garnish yang menarik mampu mengekspresikan sorotan yang tajam dan ramping.

Fender lebar memberikan penampilan yang lebih berkelas dan stabil. Bumper depan tampil kian berkarakter dipadu dengan desain rumah lampu kabut yang tajam menonjolkan desain yang kuat dan modern.

Garis bodi yang melewati lampu depan terus ke samping telah memberikan kesan penampilannya menjadi lebih panjang dibandingkan pendahulunya. Disain trapesium pada grille-nya, menjadikan New Veloz terlihat lebih gagah dan semakin stylish. Pada bagian belakang, tampilan New Veloz juga tampak lebih lebar berkat desain terbaru dari lampu belakang.

Untuk memberi nilai tambah yang lebih tinggi kepada konsumen, New Veloz mendapatkan sejumlah fitur terbaru seperti smart entry, desain outer mirror yang kini hadir dengan fitur retractable auto folding. Semua varian New Veloz kini menggunakan fitur teknologi lampu Follow Me Home Light yang memberikan pencahayaan saat malam hari untuk pemilik kendaraan pada saat memasuki hunian.

Head unit pada semua varian New Veloz menggunakan teknologi touchscreen, steering switch. Disamping itu, semua varian menggunakan sistem audio dengan 6 speaker. Selain itu, untuk semua varian New Veloz, head unit, security system back sensor, dan outer mirror-nya juga telah menggunakan integrated system

Kabin New Veloz juga kini lebih senyap dibandingkan pendahulunya karena improvement pada insulator yang diletakkan di sasis bagian belakang, floor serta dash panel bagian depan, sehingga suara kian kedap memberikan kenyamanan ekstra untuk seluruh penumpang.(*)