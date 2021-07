New A-Class dan New Mercedes-Benz GLA Diproduksi, Pelanggan Terima Agustus

All New Mercedes-Benz A-Class diluncurkan di Amsterdam, Belanda, 2 Februari 2018. Mercedes-Benz Indonesia memastikan model ini menjadi salah satu yang akan masuk ke Indonesia tahun ini. (Mercedes-Benz)

TEMPO.CO, Jakarta - Mercedes-Benz Distribution Indonesia (MBID) mengatakan mobil sedan Mercedes-Benz New A-Class dan SUV New GLA sudah dirakit pabrik mobil Wanaherang, Bogor, Jawa Barat.

President Director PT MBID Choi Duk Jun mengatakan kedua model mobil ini diperkirakan bisa dikirimkan ke pelanggan pada Agustus 2021.

"New A-Class dan New GLA telah meningkatkan minat para pelanggan dan membantu pencapaian penjualan kami di semester pertama 2021," ujar Choi Duk Jun dalam konferensi pers hari ini, Kamis, 22 Juli 2021.

Pada kuartal ketiga tahun ini, Mercedes-Benz akan memperkenalkan sejumlah model baru dan model yang diperbarui, seperti V-Class dengan captain seats yang dirancang baru dan juga All New Sprinter.

Adapun selama enam bulan pertama 2021 di Indonesia, Mercedes-Benz meluncurkan lima model baru, yang terdiri sedan C-Class Final Edition, New Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ Coupe, New S-Class, New A-Class, dan SUV New Mercedes-Benz GLA.

