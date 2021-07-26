Klasemen CEV Moto3 2021: Mario Suryo Aji Terlempar dari 10 Besar

TEMPO.CO, Jakarta - Pembalap Indonesia Mario Suryo Aji harus terlempar dari posisi 10 besar klasemen sementara CEV Moto3. Itu terjadi ketika ia mengalami crash pada race di Sirkuit Aragon, Minggu, 25 Juli 2021.
Insiden yang terjadi pada lap terakhir itu membuat wakil Astra Honda Racing Team tersebut gagal membawa pulang poin dalam dua balapan beruntun.
Sebelumnya, Mario Aji juga mengalami insiden menabrak medical protector milik marshal pada seri balapan CEV Moto3 di sirkuit Autodromo Algarve, Portugal.
Hasil kurang baik itu membuat sang pembalap muda asal Magetan tersebut hanya mampu mendekam di peringkat ke-11 klasemen sementara CEV Moto3 2021.
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Menurut laporan dari situs resmi FIM CEV Repsol, Mario Aji sejauh ini sudah mengantongi 42 poin hingga seri ke-7 balapan.
Sementara itu, Daniel Holgado (Aspar Junior Team) mampu menempati posisi puncak klasemen CEV Moto3 2021 dengan raihan 149 poin.
Dirinya terpaut 60 angka dari posisi kedua, David Munoz (Avatel – Cardoso Racing). Pada peringkat ketiga, dihuni oleh pembalap Team MTA, Ivan Ortola.
Klasemen Sementara CEV Moto3 2021
Pos
Pembalap
Tim
Poin
1
DANIEL HOLGADO
ASPAR JUNIOR TEAM
149
2
DAVID MUÑOZ
AVATEL - CARDOSO RACING
89
3
IVAN ORTOLÁ
TEAM MTA
77
4
JOSE ANTONIO RUEDA
TEAM ESTRELLA GALICIA 0,0
68
5
DAVID SALVADOR
TM RACING FACTORY TEAM
52
6
DAVID ALONSO
ASPAR JUNIOR TEAM
48
7
SCOTT JAMES OGDEN
ASPAR JUNIOR TEAM
47
8
JOEL KELSO
AGR TEAM
46
9
TAKUMA MATSUYAMA
ASIA TALENT TEAM
45
10
JOSÉ JULIÁN GARCÍA
SIC58 SQUADRA CORSE
44
11
MARIO SURYO AJI
ASTRA HONDA RACING TEAM
42
12
SYARIFUDDIN AZMAN
SIC RACING
39
13
DIOGO MOREIRA
TEAM ESTRELLA GALICIA 0,0
32
14
DANIEL MUÑOZ
AVATEL - CARDOSO RACING
31
15
MARCOS URIARTE
LAGLISE ACADEMY
27
16
JOSHUA WHATLEY
TEAM MTA
19
17
GERARD RIU
MT-FOUNDATION 77
17
18
COLLIN VEIJER
AC RACING TEAM
17
19
MARCO TAPIA
LEOPARD IMPALA JUNIOR TEAM
17
20
MARCOS RUDA
GAZZOLA RACING
15
20
MARCOS RUDA
GAZZOLA RACING
15
21
DAVID REAL
CUNA DE CAMPEONES
11
22
ZONTA VAN DEN GOORBERGH
TEAM SUPER B
11
23
LUCA LUNETTA
AC RACING TEAM
9
24
NOAH DETTWILLER
TEAM MTA
8
25
TATCHAKORN BUASRI
HONDA RACING THAILAND
5
26
CLÉMENT ROUGÉ
LAGLISE ACADEMY
4
27
NICOLA FABIO CARRARO
TM RACING FACTORY TEAM
4
28
HARRISON VOIGHT
SIC58 SQUADRA CORSE
4
29
RAFFAELE FUSCO
TM RACING FACTORY TEAM
2
30
SENNA AGIUS
SIC58 SQUADRA CORSE
1
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FIM CEV