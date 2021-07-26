Senin, 26 Juli 2021
Official logo TEMPO.CO
Banner

Klasemen CEV Moto3 2021: Mario Suryo Aji Terlempar dari 10 Besar

Reporter:
Editor:

Rafif Rahedian

komentar
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mario Suryo Aji 2021. (Astra Honda Racing Team)

    Mario Suryo Aji 2021. (Astra Honda Racing Team)

    TEMPO.CO, Jakarta - Pembalap Indonesia Mario Suryo Aji harus terlempar dari posisi 10 besar klasemen sementara CEV Moto3. Itu terjadi ketika ia mengalami crash pada race di Sirkuit Aragon, Minggu, 25 Juli 2021.

    Insiden yang terjadi pada lap terakhir itu membuat wakil Astra Honda Racing Team tersebut gagal membawa pulang poin dalam dua balapan beruntun.

    Sebelumnya, Mario Aji juga mengalami insiden menabrak medical protector milik marshal pada seri balapan CEV Moto3 di sirkuit Autodromo Algarve, Portugal.

    Hasil kurang baik itu membuat sang pembalap muda asal Magetan tersebut hanya mampu mendekam di peringkat ke-11 klasemen sementara CEV Moto3 2021.

    ADVERTISEMENT

    Menurut laporan dari situs resmi FIM CEV Repsol, Mario Aji sejauh ini sudah mengantongi 42 poin hingga seri ke-7 balapan.

    Sementara itu, Daniel Holgado (Aspar Junior Team) mampu menempati posisi puncak klasemen CEV Moto3 2021 dengan raihan 149 poin.

    Dirinya terpaut 60 angka dari posisi kedua, David Munoz (Avatel – Cardoso Racing). Pada peringkat ketiga, dihuni oleh pembalap Team MTA, Ivan Ortola.

    Klasemen Sementara CEV Moto3 2021

    Pos

    Pembalap

    Tim

    Poin

    1

    DANIEL HOLGADO

    ASPAR JUNIOR TEAM

    149

    2

    DAVID MUÑOZ

    AVATEL - CARDOSO RACING

    89

    3

    IVAN ORTOLÁ

    TEAM MTA

    77

    4

    JOSE ANTONIO RUEDA

    TEAM ESTRELLA GALICIA 0,0

    68

    5

    DAVID SALVADOR

    TM RACING FACTORY TEAM

    52

    6

    DAVID ALONSO

    ASPAR JUNIOR TEAM

    48

    7

    SCOTT JAMES OGDEN

    ASPAR JUNIOR TEAM

    47

    8

    JOEL KELSO

    AGR TEAM

    46

    9

    TAKUMA MATSUYAMA

    ASIA TALENT TEAM

    45

    10

    JOSÉ JULIÁN GARCÍA

    SIC58 SQUADRA CORSE

    44

    11

    MARIO SURYO AJI

    ASTRA HONDA RACING TEAM

    42

    12

    SYARIFUDDIN AZMAN

    SIC RACING

    39

    13

    DIOGO MOREIRA

    TEAM ESTRELLA GALICIA 0,0

    32

    14

    DANIEL MUÑOZ

    AVATEL - CARDOSO RACING

    31

    15

    MARCOS URIARTE

    LAGLISE ACADEMY

    27

    16

    JOSHUA WHATLEY

    TEAM MTA

    19

    17

    GERARD RIU

    MT-FOUNDATION 77

    17

    18

    COLLIN VEIJER

    AC RACING TEAM

    17

    19

    MARCO TAPIA

    LEOPARD IMPALA JUNIOR TEAM

    17

    20

    MARCOS RUDA

    GAZZOLA RACING

    15

    20

    MARCOS RUDA

    GAZZOLA RACING

    15

    21

    DAVID REAL

    CUNA DE CAMPEONES

    11

    22

    ZONTA VAN DEN GOORBERGH

    TEAM SUPER B

    11

    23

    LUCA LUNETTA

    AC RACING TEAM

    9

    24

    NOAH DETTWILLER

    TEAM MTA

    8

    25

    TATCHAKORN BUASRI

    HONDA RACING THAILAND

    5

    26

    CLÉMENT ROUGÉ

    LAGLISE ACADEMY

    4

    27

    NICOLA FABIO CARRARO

    TM RACING FACTORY TEAM

    4

    28

    HARRISON VOIGHT

    SIC58 SQUADRA CORSE

    4

    29

    RAFFAELE FUSCO

    TM RACING FACTORY TEAM

    2

    30

    SENNA AGIUS

    SIC58 SQUADRA CORSE

    1

    Baca:

    FIM CEV

  • Mario Suryo Aji
  • CEV Moto3
  • Astra Honda Racing Team
  • Mario Aji
  • Pembalap

    •  

     

     

    Lihat Juga



    Fokus
  • Menanti Keputusan Kelanjutan PPKM, Pelonggaran Dinilai Belum Bisa Dilakukan

    Menanti Keputusan Kelanjutan PPKM, Pelonggaran Dinilai Belum Bisa Dilakukan
  • Meningkat Menjelang Pelonggaran PPKM

    Meningkat Menjelang Pelonggaran PPKM

  • Kuda-kuda Anies Baswedan Menjelang Pelonggaran PPKM

    Kuda-kuda Anies Baswedan Menjelang Pelonggaran PPKM

  • Ancang-ancang Sekaligus Was-was Sambut Pelonggaran PPKM Darurat

    Ancang-ancang Sekaligus Was-was Sambut Pelonggaran PPKM Darurat
    • Terkini
  • PPKM Level 4 Diperpanjang, Ganjil-Genap di Kota Bogor Juga Diperpanjang

    PPKM Level 4 Diperpanjang, Ganjil-Genap di Kota Bogor Juga Diperpanjang

     2 jam lalu
  • PPKM, Pengguna Mobil dan Motor Mesti Tahu Mana Daerah Level 4 dan 3

    PPKM, Pengguna Mobil dan Motor Mesti Tahu Mana Daerah Level 4 dan 3

     2 jam lalu
  • Klasemen WorldSSP 2021: Galang Hendra Gagal Pertahankan Posisi 15 Besar

    Klasemen WorldSSP 2021: Galang Hendra Gagal Pertahankan Posisi 15 Besar

     2 jam lalu
  • PPKM Level 4, Polda Metro Periksa STRP Pengguna Kendaraan Pribadi

    PPKM Level 4, Polda Metro Periksa STRP Pengguna Kendaraan Pribadi

    2 jam lalu
  • Hasil Race 2 WorldSSP Assen: Galang Hendra Bermasalah, Aegerter Juara Lagi

    Hasil Race 2 WorldSSP Assen: Galang Hendra Bermasalah, Aegerter Juara Lagi

     2 jam lalu
  • Hasil Race CEV Moto3 Aragon 2021: Mario Suryo Aji Gagal Finis Lagi

    Hasil Race CEV Moto3 Aragon 2021: Mario Suryo Aji Gagal Finis Lagi

     12 jam lalu
  • Mobil Listrik Wuling Mini EV vs Renault Twizy, Mana yang Lebih Keren?

    Mobil Listrik Wuling Mini EV vs Renault Twizy, Mana yang Lebih Keren?

     14 jam lalu
  • Catat! Ini Syarat Perjalanan Kendaraan Pribadi dan Transportasi Umum Selama PPKM

    Catat! Ini Syarat Perjalanan Kendaraan Pribadi dan Transportasi Umum Selama PPKM

     15 jam lalu
  • Usai Crash, Mario Suryo Aji Berharap Masuk Podium di CEV Moto3 Aragon

    Usai Crash, Mario Suryo Aji Berharap Masuk Podium di CEV Moto3 Aragon

     17 jam lalu
  • Auto200 Hadirkan Cara Menghindarkan Karat pada Bodi Mobil Selama PPKM

    Auto200 Hadirkan Cara Menghindarkan Karat pada Bodi Mobil Selama PPKM

     18 jam lalu
    • Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Darurat vs PPKM Level 4: Beda Istilah Sama Rasa

    Instruksi Mendagri bahwa PPKM Level 4 adalah pemberlakukan pembatasan kegiatan di Jawa dan Bali yang disesuaikan dengan level situasi pandemi.