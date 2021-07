Bridgestone Perkenalkan Ban Tanpa Udara di Olimpiade Tokyo 2020

TEMPO.CO, Jakarta - Bridgestone berkontribusi penuh pada penyelenggaraan Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo 2020 dengan menyediakan produk dan layanan yang akan membantu mobilitas yang aman dan efisien di sekitar Tokyo selama acara berlangsung.

Member of the Board, Global CEO and Representative Executive Officer, Bridgestone Corporation, Shu Ishibashi mengungkapkan meskipun Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo 2020 mungkin akan berbeda dari yang diharapkan, Bridgestone akan tetap fokus menjalankan bagiannya untuk menyediakan dan mempromosikan lingkungan yang aman dan berkelanjutan di mana atlet terhebat dunia dapat mengejar impian mereka.

“Sebagai perusahaan Jepang dengan visi yang jelas untuk membangun masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat, kami berharap dapat membantu Olimpiade Tokyo 2020 menjadi sebuah acara perayaan semangat kita bersama di tengah masa-masa yang unik dan penuh tantangan ini," ungkap Shu Ishibashi dalam keterangan resminya, Senin, 26 Juli 2021.

Perusahaan ini juga akan memastikan bahwa 3.000 armada resmi IOC (Komite Olimpiade Internasional) dan IPC (Komite Paralimpiade Internasional) akan mendapat layanan dari Bridgestone, salah satunya ban yang dirancang khusus untuk kendaraan otonom Toyota e-Palette yang digunakan di Kawasan Olimpiade dan Paralimpiade.

Ban tanpa udara berteknologi mutakhir itu diperuntukkan bagi kendaraan listrik, Toyota Walking Area BEVs (battery electric vehicles) di area pusat jurnalis dan arena olahraga tenis.

Ban tanpa udara yang tidak bisa kempes itu dibuat dengan bahan dasar resin, ban ini juga memiliki potensi daur ulang yang lebih besar.

Ban rancangan khusus itu akan dipakai Toyota Mirai sebagai pemandu maraton.

Ban dengan daya gulir rendah dan tingkat kebisingan yang rendah secara langsung berkontribusi pada peningkatan jangkauan jelajah dan kenyamanan berkendara untuk kendaraan listrik.

Ban Ecopia generasi terbaru milik Bridgestone untuk Toyota LQ electric, yang juga akan digunakan mobil pemandu marathon.

Ban itu dapat meningkatkan efisiensi penggunan energi baterai pada mobil listrik, melalui profil ban yang lebih tinggi dan lebih ramping dibandingkan ban biasa pada umumnya.

"Kami mendukung para atlet Indonesia yang akan berkompetisi di ajang Tokyo 2020 ini, agar dapat terus mengejar mimpi mereka dan mempersembahkan yang terbaik bagi Indonesia," ujar Presiden Direktur PT Bridgestone Tire Indonesia, Mukiat Sutikno.



