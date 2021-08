Nissan Leaf, Mobil Listrik Baterai Baru Ini Masuk Indonesia, Bisa Pesan Sekarang

TEMPO.CO, Jakarta - PT Nissan Motor Distributor Indonesia membuka tahap pemesanan untuk mobil listrik The All New Nissan Leaf mulai hari ini, Senin, 2 Agustus 2021.

Mobil The All New Nissan Leaf akan dipasarkan di Tanah Air dalam waktu dekat ini.

Menurut Presiden Direktur PT Nissan Motor Distributor Indonesia Evensius Go mengatakan kehadiran mobil listrik baterai ini menjawab studi yang menyebutkan, 50 persen pemilik kendaraan non-listrik di Indonesia akan beralih ke kendaraan listrik dalam waktu 3 tahun ke depan.

"Ini komitmen Nissan untuk menghadirkan mobilitas yang lebih ramah lingkungan dan lebih aman. Mobil ini akan memberikan pengalaman berkendara yang lebih menyenangkan," kata Evensius dalam siaran pers yang diterima Tempo hari ini.

Konsumen dapat memesan Nissan Leaf lewat tahap pre-booking dengan banderol Rp 649 juta OTR Jakarta untuk opsi one tone dan Rp 651 juta OTR Jakarta untuk opsi dual tone.

Konsumen Nissan juga akan mendapatkan warranty kendaraan selama 3 tahun atau 100.000 km serta warranty untuk baterai selama 8 tahun atau 160.000 km.

Mobil listrik baterai ini ditenagai baterai lithium-ion 40 kWh yang mampu diajak berkendara hingga jarak 311 kilometer dalam sekali pengisian daya. Nissan Leaf listrik ini menggunakan powertrain all electric yang menghasilkan tenaga 150 PS dan torsi 320 Nm.

The All New Nissan Leaf ini juga hadir dengan teknologi terdepan dari Nissan Intelligent Driving, yakni e-Pedal. Teknologi ini memungkinan pengemudi untuk berkendara, berakselerasi, dan berhenti hanya dengan menggunakan satu pedal.

Untuk pengeremannya, saat pedal dilepas, rem generatif dan friksi akan bekerja secara otomatis dan membuat mobil berhenti total.

Mobil listrik baterai ini dibekali sejumlah teknologi keselamatan canggih seperti Forward Collision Warning, Forward Emergency Braking, Intelligent Around View Monitor dengan Moving Object Detection, dan Driver Alert Assist.

Secara tampilan eksterior, Nissan Leaf listrik ini menampilkan lampu utama berbentuk bumerang dan grille V-motion yang khas. Bagian grille dibalut warna biru jernih serta aksen bumper belakang berwarna biru.

Periode pre-booking mobil listrik baterai The All-New Nissan LEAF ini berlaku mulai 2 hingga 17 Agustus 2021. Pemesanan dan melihat unit dapat dilakukan di dealer-dealer Nissan.

