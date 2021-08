Mobil Listrik Nissan Leaf Dijual Rp 649 Juta di Dealer Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - PT Nissan Motor Distributor Indonesia telah mengumumkan bahwa pemesan mobil listrik baterai The All New Nissan Leaf dimulai hari ini, Selasa, 2 Agustus 2021.

Dalam waktu dekat, Nissan Leaf mengaspal di Tanah Air dalam waktu dekat.

Konsumen dapat memesan Nissan Leaf lewat pre-booking seharga Rp 649 juta OTR Jakarta untuk opsi warna one tone dan Rp 651 juta untuk dual tone.

Garansi mobil listrik Nissan Leaf selama 3 tahun atau 100.000 km dan garansi baterai 8 tahun atau 160.000 km.

Mobil ini ditenagai baterai lithium-ion 40 kWh yang mampu diajak berkendara hingga jarak 311 km dalam sekali pengisian daya.

Nissan Leaf listrik meggunakan powertrain all electric yang menghasilkan tenaga 150 PS dan torsi 320 Nm.

The All New Nissan Leaf ini juga hadir dengan teknologi terdepan dari Nissan Intelligent Driving, yakni e-Pedal.

Teknologi Nissan tersebut memungkinakn pengemudi berkendara, berakselerasi, dan berhenti hanya dengan satu pedal.

Periode pre-booking The All-New Nissan LEAF ini berlaku mulai 2 hingga 17 Agustus 2021 di sejumlah dealer, seperti di Jalan MT Haryono, TB Simatupang, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Nissan Bekasi Barat.

Di Indonesia sendiri, sudah ada beberapa mobil listrik dari sejumlah merek yang dipasarkan, seperti BMW I3S yang dijual Rp 1,299 miliar off the road Jakarta.

Selain Nissan Leaf dan BMW, ada juga mobil listrik Hyundai, yakni Kona EV dan Ioniq Electric. Hyundai Ioniq Prime electric dibanderol Rp 624,8 juta, Hyundai Ioniq Signature electric Rp 664,8 juta, Hyundai Kona EV dilego Rp 674,8 juta.

