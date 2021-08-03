Fabio Di Giannantonio Wajib Podium demi Bersaing di Papan Atas Klasemen Moto2

TEMPO.CO, Jakarta - Persaingan di lima besar klasemen sementara Moto2 2021 masih cukup panas jelang balapan di GP Styria akhir pekan nanti.
Pada zona lima besar itu, ada wakil pembalap tim Indonesia Fabio Di Giannantonio (Federal Oil Gresini Moto2), yang menempati peringkat ke-5 dengan torehan 73 poin.
Dirinya tak bisa beranjak dari posisi tersebut ketika mengalami crash sebanyak tiga kali dalam empat seri balapan terakhir.
Giannantonio pun wajib meraih podium demi bisa bersaing di papan atas klasemen sementara Moto2 2021, yang masih dihuni oleh Remy Gardner (Red Bull KTM Ajo).
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Mengantongi 184 poin, Gardner memiliki selisih 31 angka dari peringkat kedua, yakni Raul Fernandez (Red Bull KTM Ajo). Sedangkan Marco Bezzechi, yang berada di posisi 3 terpaut 15 poin dari Raul.
Bagi mereka yang gagal mendapatkan podium pada seri balapan Moto2 Styria akhir pekan nanti pun bisa saja merelakan posisi tiga besarnya ke pembalap lain.
Kendati begitu, Gardner dan Raul masih tetap difavoritkan masuk podium pada balapan nanti. Mengingat, mereka selalu konsisten dalam beberapa terakhir.
Klasemen Moto2 2021
- Remy GARDNER - Kalex - 184
- Raul FERNANDEZ - Kalex - 153
- Marco BEZZECCHI - Kalex - 128
- Sam LOWES - Kalex - 99
- Fabio DI GIANNANTONIO - Kalex - 73
- Marcel SCHROTTER - Kalex - 66
- Aron CANET - Boscoscuro - 55
- Augusto FERNANDEZ - Kalex - 50
- Xavi VIERGE - Kalex - 50
- Joe ROBERTS - Kalex - 50
- Ai OGURA - Kalex - 49
- Jorge NAVARRO - Boscoscuro - 42
- Bo BENDSNEYDER - Kalex - 39
- Tony ARBOLINO - Kalex - 30
- Cameron BEAUBIER - Kalex - 26
- Celestino VIETTI - Kalex - 22
- Albert ARENAS - Boscoscuro - 22
- Stefano MANZI - Kalex - 20
- Somkiat CHANTRA - Kalex - 16
- Marcos RAMIREZ - Kalex - 16
- Jake DIXON - Kalex - 11
- Hector GARZO - Kalex - 11
- Nicolò BULEGA - Kalex - 10
- Hafizh SYAHRIN - NTS - 8
- Simone CORSI - MV Agusta - 7
- Lorenzo DALLA PORTA - Kalex - 6
- Alonso LOPEZ - Boscoscuro - 4
- Fermín ALDEGUER - Boscoscuro - 4
- Thomas LUTHI - Kalex - 4
- Lorenzo BALDASSARRI - MV Agusta - 3
- Barry BALTUS - NTS - 2
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