McLaren Speedtail Tampilkan Warna Baru, Simak Detil Pengecatan Mobil Sport Ini

TEMPO.CO, Jakarta - McLaren menghadirkan mobil sport Speedtail dengan balutan warna eksterior baru.

Mobil kencang bernama Speedtail Albert ini bentuk penghormatan terhadap mobil pengujian Speedtail pertama.

Nama Albert berasal dari mobil balap uji McLaren di ajang Formula 1 (F1) pada 1992. Kendaraan tersebut saat itu diberi diebri nama jalan Albert, yang di F1 biasa disebut Albert Drive.

Melansir laman Autoblog hari ini, Kamis, 5 Agustus 2021, McLaren Speedtail baru ini mendapatkan finishing eksterior berbahan vinil. Seluruh proses pengecatan dilakukan tim McLaren MSO.

Pengecatan mobil sport Speedtail khusus ini dilakukan dalam waktu 12 minggu. McLaren MSO memecah waktu tersebut menjadi dua minggu untuk masking, enam minggu untuk painting, dan 4 minggu untuk pengeringan dan pembongkaran ulang.

Tim McLaren MSO juga melakukan pelatihan dan persiapan sebelum mengerjakan proyek supercar McLaren Speedtail ini sebab seluruh proses masking dan painting harus selaras dengan panel dan roda.

Ada dua warna yang akhirnya digunakan mobil balap F1 McLaren Speedtail, yakni Magnesium Silver dan Ueno Gray.

Warna silver seperti yang pernah digunakan di F1, sedangkan warna Gray adalah warna McLaren F1 GTR yang digunakan di Le Mans pada 1995.

Mobil sport McLaren Speedtail terbaru ini rencananya melakoni debutnya di Beverly Hills Cars and Coffee, California, AS, pada Minggu, 8 Agustus 2021. McLaren mengklaim mobil balap in Speedtail terakhir yang diproduksi.

