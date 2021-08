Toyota Avanza Veloz bakal Punya Varian Gazoo Racing

TEMPO.CO, Jakarta - Banyak rumor yang memperkirakan All new Toyota Avanza segera meluncur. Namun, sebelum versi all new meluncur, Toyota nampaknya memberikan sedikit pemanasan dengan menghadirkan varian baru Avanza Veloz. Varian tersebut adalah GR Avanza Veloz. GR merupakan akronim dari Gazoo Racing. Varian ini akan menjadi varian tertinggi dari Avanza Veloz.

Salah seorang Wiraniaga Toyota di Jakarta, yang enggan dituliskan namanya, membenarkan kabar tersebut. Dia menuturkan bahwa varian GR Veloz mendapat perubahan tampilan pada bagian eksterior. “Bedanya hanya bumper depan dan belakang, pelek, dan spoiler,” kata Wiraniaga tersebut saat dihubungi Bisnis, Kamis, 5 Agustus 2021.



Adapun generasi terbaru Avanza Veloz lahir pada awal 2019 lalu dengan sejumlah penambahan fitur untuk mengakomodir kebutuhan konsumen LMPV. Tampilan dibuat lebih sportif dengan harga yang kompetitif.



Pada bagian eksterior dan interior dipoles untuk menarik minat konsumen. Ubahan mencolok terdapat di lampu depan dengan lampu utama LED terbelah dua, serupa MPV premium Toyota Voxy dan Vellfire.



Dengan perubahan tersebut, tampilan Avanza Veloz lebih sportif dan elegan. Selain itu, beragam fitur juga ditambahkan pada sisi interior untuk meningkatkan aspek kenyaman.



Sayangnya, Avanza Veloz GR kabarnya tidak mengalami perubahan pada bagian mesin. Mobil ini masih akan menggendong mesin 1.329 cc, dengan output 96,5 ps pada 6.000 rpm dan torsi 120,6 Nm di 4.200 rpm.



Sementara itu, Direktur Marketing PT Toyota Astra Motor (TAM) Anton Jimmi Suwandy belum mau memberikan komentar terkait dengan kabar kemunculan Toyota Avanza Veloz varian Gazoo Racing. “Saya belum bisa komentar ya,” ujarnya.



BISNIS

Baca juga: Diskon PPnBM, Harga Mobil Baru Toyota Avanza Mulai Rp 131 Juta

ADVERTISEMENT