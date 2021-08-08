Minggu, 8 Agustus 2021
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Hasil Moto2 Styria: Marco Bezzecchi Juara, Rider Pertamina Tanpa Poin

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Wawan Priyanto

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  • Pembalap SKY Racing Team VR46, Luca Marini dan Marco Bezzecchi saling mengejar dalam balapan Moto2 San Marino Grand Prix di Misano World Circuit Marco Simoncelli, Misano, Italia, Ahad, 13 September 2020. Keduanya merupakan pembalap dari tim asuhan Rossi. REUTERS/Massimo Pinca

    Pembalap SKY Racing Team VR46, Luca Marini dan Marco Bezzecchi saling mengejar dalam balapan Moto2 San Marino Grand Prix di Misano World Circuit Marco Simoncelli, Misano, Italia, Ahad, 13 September 2020. Keduanya merupakan pembalap dari tim asuhan Rossi. REUTERS/Massimo Pinca

    TEMPO.CO, Jakarta - Pembalap asal Italia, Marco Bezzecchi (SKY Racing Team VR46) tampil sebagai juara pertama balap motor Moto2 Styria di Spielberg, Austria, Minggu, 8 Agustus 2021. Bezzecchi yang merupakan anak didik pembalap legendaris, Valentino Rossi, mendominasi jalannya balapan sejak start hingga finish. 

    Posisi kedua ditempati Aron Canet (Spanyol/Aspar Team Moto2) dan podium ketiga diamankan Augusto Fernandez (Spanyol/Elf Marc VDS Racing Team). 

    Jalannya balapan sendiri berlangsung sengit. Duel Bezzecchi melawan Canet berlangsung ketat hingga bendera finish dikibarkan. Canet hanya berselisih 1,171 detik di belakang Bezzecchi. 

    Aksi impresif juga diperlihatkan pembalap asal Jepang, Ai Ogura (Honda Team Asia). Mengawali start dari posisi kedua, Ogura sempat berada di posisi kedua dan berpeluang besar naik podium. Sayang, enam lap menjelang finish ia terkena long lap penalty karena dinilai melebar dan melintasi garis hijai di pinggir sirkuit sebanyak lima kali. 

    Ogura bahkan kembali tekena long lap penalty karena menginjak garis hijau saat keluar dari long lap penalty pertama. Karena tak mengambil long lap penalty kedua, Ogura mendapatkan penalti 3 detik. Meski demikian, pembalap muda Jepang itu tetap bisa finish di posisi kelima. 

    Sementara itu, pembalap tim Pertamina Mandalika SAG Team, Thomas Luthi dan Bo Bendsneyder, masing-masing finish di posisi 16 dan 23. 

    Nasib kurang beruntung juga dialami tim Federal Oil Gresini Moto2 yang diperkuat Fabio Di Giannantonio (Italia) dan Nicolo Bulega (Italia). Kedua pembalap itu finish di posisi 13 dan 22. 

    Berikut ini hasil lengkap balap Moto2 Styria:

    Pos.PointsNum.RiderNationTeamBikeKm/hTime/Gap
    12572Marco BEZZECCHIITASKY Racing Team VR46Kalex172.737'29.460
    22044Aron CANETSPAAspar Team Moto2Boscoscuro172.6+1.171
    31637Augusto FERNANDEZSPAElf Marc VDS Racing TeamKalex172.5+3.260
    41387Remy GARDNERAUSRed Bull KTM AjoKalex172.4+3.856
    51179Ai OGURAJPNIDEMITSU Honda Team AsiaKalex172.4+6.922
    61013Celestino VIETTIITASKY Racing Team VR46Kalex172.0+9.390
    7925Raul FERNANDEZSPARed Bull KTM AjoKalex172.0+9.590
    8835Somkiat CHANTRATHAIDEMITSU Honda Team AsiaKalex171.8+12.217
    9797Xavi VIERGESPAPetronas Sprinta RacingKalex171.7+12.747
    10623Marcel SCHROTTERGERLiqui Moly Intact GPKalex171.7+12.874
    11596Jake DIXONGBRPetronas Sprinta RacingKalex171.7+13.532
    12419Lorenzo DALLA PORTAITAItaltrans Racing TeamKalex171.6+14.071
    13321Fabio DI GIANNANTONIOITAFederal Oil Gresini Moto2Kalex171.6+14.197
    14222Sam LOWESGBRElf Marc VDS Racing TeamKalex171.6+14.536
    15175Albert ARENASSPAAspar Team Moto2Boscoscuro171.3+18.616
    1612Thomas LUTHISWIPertamina Mandalika SAG TeamKalex171.2+19.378
    1714Tony ARBOLINOITALiqui Moly Intact GPKalex171.2+19.660
    1862Stefano MANZIITAFlexbox HP40Kalex171.0+22.467
    1942Marcos RAMIREZSPAAmerican RacingKalex171.0+22.762
    209Jorge NAVARROSPALightech Speed UpBoscoscuro170.8+25.267
    217Lorenzo BALDASSARRIITAMV Agusta Forward RacingMV Agusta170.4+30.121
    2211Nicolò BULEGAITAFederal Oil Gresini Moto2Kalex169.9+37.544
    2364Bo BENDSNEYDERNEDPertamina Mandalika SAG TeamKalex169.8+38.095
    245Yari MONTELLAITALightech Speed UpBoscoscuro169.8+39.007
    2524Simone CORSIITAMV Agusta Forward RacingMV Agusta157.22 Laps
    Not Classified
    6Cameron BEAUBIERUSAAmerican RacingKalex170.96 Laps
    40Hector GARZOSPAFlexbox HP40Kalex171.38 Laps
    55Hafizh SYAHRINMALNTS RW Racing GPNTS168.416 Laps
    16Joe ROBERTSUSAItaltrans Racing TeamKalex157.116 Laps
    70Barry BALTUSBELNTS RW Racing GPNTS151.324 Laps

    MOTOGP

    Baca juga: Moto2 Styria: Remy Gardner Pole, Pembalap Pertamina Mandalika Ke-13

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