Hasil Moto2 Styria: Marco Bezzecchi Juara, Rider Pertamina Tanpa Poin

TEMPO.CO, Jakarta - Pembalap asal Italia, Marco Bezzecchi (SKY Racing Team VR46) tampil sebagai juara pertama balap motor Moto2 Styria di Spielberg, Austria, Minggu, 8 Agustus 2021. Bezzecchi yang merupakan anak didik pembalap legendaris, Valentino Rossi, mendominasi jalannya balapan sejak start hingga finish.
Posisi kedua ditempati Aron Canet (Spanyol/Aspar Team Moto2) dan podium ketiga diamankan Augusto Fernandez (Spanyol/Elf Marc VDS Racing Team).
Jalannya balapan sendiri berlangsung sengit. Duel Bezzecchi melawan Canet berlangsung ketat hingga bendera finish dikibarkan. Canet hanya berselisih 1,171 detik di belakang Bezzecchi.
Aksi impresif juga diperlihatkan pembalap asal Jepang, Ai Ogura (Honda Team Asia). Mengawali start dari posisi kedua, Ogura sempat berada di posisi kedua dan berpeluang besar naik podium. Sayang, enam lap menjelang finish ia terkena long lap penalty karena dinilai melebar dan melintasi garis hijai di pinggir sirkuit sebanyak lima kali.
Ogura bahkan kembali tekena long lap penalty karena menginjak garis hijau saat keluar dari long lap penalty pertama. Karena tak mengambil long lap penalty kedua, Ogura mendapatkan penalti 3 detik. Meski demikian, pembalap muda Jepang itu tetap bisa finish di posisi kelima.
Sementara itu, pembalap tim Pertamina Mandalika SAG Team, Thomas Luthi dan Bo Bendsneyder, masing-masing finish di posisi 16 dan 23.
Nasib kurang beruntung juga dialami tim Federal Oil Gresini Moto2 yang diperkuat Fabio Di Giannantonio (Italia) dan Nicolo Bulega (Italia). Kedua pembalap itu finish di posisi 13 dan 22.
Berikut ini hasil lengkap balap Moto2 Styria:
|Pos.
|Points
|Num.
|Rider
|Nation
|Team
|Bike
|Km/h
|Time/Gap
|1
|25
|72
|Marco BEZZECCHI
|ITA
|SKY Racing Team VR46
|Kalex
|172.7
|37'29.460
|2
|20
|44
|Aron CANET
|SPA
|Aspar Team Moto2
|Boscoscuro
|172.6
|+1.171
|3
|16
|37
|Augusto FERNANDEZ
|SPA
|Elf Marc VDS Racing Team
|Kalex
|172.5
|+3.260
|4
|13
|87
|Remy GARDNER
|AUS
|Red Bull KTM Ajo
|Kalex
|172.4
|+3.856
|5
|11
|79
|Ai OGURA
|JPN
|IDEMITSU Honda Team Asia
|Kalex
|172.4
|+6.922
|6
|10
|13
|Celestino VIETTI
|ITA
|SKY Racing Team VR46
|Kalex
|172.0
|+9.390
|7
|9
|25
|Raul FERNANDEZ
|SPA
|Red Bull KTM Ajo
|Kalex
|172.0
|+9.590
|8
|8
|35
|Somkiat CHANTRA
|THA
|IDEMITSU Honda Team Asia
|Kalex
|171.8
|+12.217
|9
|7
|97
|Xavi VIERGE
|SPA
|Petronas Sprinta Racing
|Kalex
|171.7
|+12.747
|10
|6
|23
|Marcel SCHROTTER
|GER
|Liqui Moly Intact GP
|Kalex
|171.7
|+12.874
|11
|5
|96
|Jake DIXON
|GBR
|Petronas Sprinta Racing
|Kalex
|171.7
|+13.532
|12
|4
|19
|Lorenzo DALLA PORTA
|ITA
|Italtrans Racing Team
|Kalex
|171.6
|+14.071
|13
|3
|21
|Fabio DI GIANNANTONIO
|ITA
|Federal Oil Gresini Moto2
|Kalex
|171.6
|+14.197
|14
|2
|22
|Sam LOWES
|GBR
|Elf Marc VDS Racing Team
|Kalex
|171.6
|+14.536
|15
|1
|75
|Albert ARENAS
|SPA
|Aspar Team Moto2
|Boscoscuro
|171.3
|+18.616
|16
|12
|Thomas LUTHI
|SWI
|Pertamina Mandalika SAG Team
|Kalex
|171.2
|+19.378
|17
|14
|Tony ARBOLINO
|ITA
|Liqui Moly Intact GP
|Kalex
|171.2
|+19.660
|18
|62
|Stefano MANZI
|ITA
|Flexbox HP40
|Kalex
|171.0
|+22.467
|19
|42
|Marcos RAMIREZ
|SPA
|American Racing
|Kalex
|171.0
|+22.762
|20
|9
|Jorge NAVARRO
|SPA
|Lightech Speed Up
|Boscoscuro
|170.8
|+25.267
|21
|7
|Lorenzo BALDASSARRI
|ITA
|MV Agusta Forward Racing
|MV Agusta
|170.4
|+30.121
|22
|11
|Nicolò BULEGA
|ITA
|Federal Oil Gresini Moto2
|Kalex
|169.9
|+37.544
|23
|64
|Bo BENDSNEYDER
|NED
|Pertamina Mandalika SAG Team
|Kalex
|169.8
|+38.095
|24
|5
|Yari MONTELLA
|ITA
|Lightech Speed Up
|Boscoscuro
|169.8
|+39.007
|25
|24
|Simone CORSI
|ITA
|MV Agusta Forward Racing
|MV Agusta
|157.2
|2 Laps
|Not Classified
|6
|Cameron BEAUBIER
|USA
|American Racing
|Kalex
|170.9
|6 Laps
|40
|Hector GARZO
|SPA
|Flexbox HP40
|Kalex
|171.3
|8 Laps
|55
|Hafizh SYAHRIN
|MAL
|NTS RW Racing GP
|NTS
|168.4
|16 Laps
|16
|Joe ROBERTS
|USA
|Italtrans Racing Team
|Kalex
|157.1
|16 Laps
|70
|Barry BALTUS
|BEL
|NTS RW Racing GP
|NTS
|151.3
|24 Laps
MOTOGP
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