Klasemen Moto2 2021: Posisi 5 Besar Fabio Di Giannantonio Terancam

TEMPO.CO, Jakarta - Pembalap Federal Oil Gresini Moto2 Fabio Di Giannantonio mulai terancam berada di zona lima besar klasemen sementara Moto2 2021.
Dirinya gagal beranjak dari posisi lima setelah hanya mampu menyelesaikan balapan Moto2 Styria di peringkat ke-13 pada Minggu, 8 Agustus 2021.
Hasil itu hanya membuat Giannantonio berhak membawa pulang tiga poin saja. Dengan begitu dirinya baru mengumpulkan 76 poin hingga seri balapan ke-10.
Posisinya di zona lima besar bisa dikatakan cukup terancam. Mengingat, Aron Canet (Aspar Team) mulai mendekat dengan selisih satu poin.
ADVERTISEMENT
Itu terjadi ketika Canet berhasil menempati peringkat kedua balapan Moto2 Styria 2021. Ia hanya kalah cepat 1.171 detik dari Marco Bezzecchi (Sky Racing Team VR46).
Sementara itu, rekan setim Giannantonio di Federal Oil Gresini Moto2, Nicolo Bulega masih kesulitan di papan bawah klasemen.
Pembalap Italia tersebut diketahui masih mendekam di peringkat ke-23 klasemen sementara Moto2 2021 dengan torehan 10 poin.
Klasemen Moto2 2021
- Remy GARDNER - Kalex - 197
- Raul FERNANDEZ - Kalex - 162
- Marco BEZZECCHI - Kalex - 153
- Sam LOWES - Kalex - 101
- Fabio DI GIANNANTONIO - Kalex - 76
- Aron CANET - Boscoscuro - 75
- Marcel SCHROTTER - Kalex - 72
- Augusto FERNANDEZ - Kalex - 66
- Ai OGURA - Kalex - 60
- Xavi VIERGE - Kalex - 57
- Joe ROBERTS - Kalex - 50
- Jorge NAVARRO - Boscoscuro - 42
- Bo BENDSNEYDER - Kalex - 39
- Celestino VIETTI - Kalex - 32
- Tony ARBOLINO - Kalex - 30
- Cameron BEAUBIER - Kalex - 26
- Somkiat CHANTRA - Kalex - 24
- Albert ARENAS - Boscoscuro - 23
- Stefano MANZI - Kalex - 20
- Jake DIXON - Kalex - 16
- Marcos RAMIREZ - Kalex - 16
- Hector GARZO - Kalex - 11
- Nicolò BULEGA - Kalex - 10
- Lorenzo DALLA PORTA - Kalex - 10
- Hafizh SYAHRIN - NTS - 8
- Simone CORSI - MV Agusta - 7
- Alonso LOPEZ - Boscoscuro - 4
- Fermín ALDEGUER - Boscoscuro - 4
- Thomas LUTHI - Kalex - 4
- Lorenzo BALDASSARRI - MV Agusta - 3
- Barry BALTUS - NTS - 2
Baca: Moto2 Styria: Rider Federal Oil Siap Hadapi Lintasan Basah Spielberg
MOTOGP