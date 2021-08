Daftar Lengkap Harga Toyota Varian GR Sport dan GR Limited

TEMPO.CO, Jakarta - PT Toyota Astra Motor (TAM) resmi menghadirkan lima mobil baru dari model Gazoo Racing (GR). Kelima mobil tersebut adalah Rush GR Sport, Fortuner GR Sport, Yaris GR Sport, Agya GR Sport, dan satu model terbatas, yakni Veloz GR Limited.

Flagship GR Sport terbaru ini sudah mulai dijual di Auto2000 mulai hari ini, Senin, 9 Agustus 2021.

Chief Executive Auto2000, Martogi Siahaan mengatakan bahwa konsumen bisa membeli mobil baru ini dengan memanfaatkan program diskon PPnBM.

"Kehadiran tipe GR Sport sebagai model termewah pada Agya, Yaris, Rush, Fortuner serta GR Limited pada Veloz memberikan konsumen kesempatan lebih luas untuk memiliki opsi model yang lebih fresh, sporty, dinamis, dan mewah," kata Martogi dalam siaran pers yang diterima Tempo, Senin, 9 Agustus 2021.

Toyota Fortuner GR Sport 2021. (Toyota)

Sebagai informasi, kini seluruh varian Veloz sudah berganti nama menjadi Veloz GR Limited, baik untuk mesin 1.300cc maupun 1.500cc. Tampilan MPV 7-seater ini turut berubah menjadi lebih sporty berkat penggunaan front bumper spoiler design.

Selain itu Veloz GR ini juga sudah menggunakan New GR Front Lower Grille Ornament dengan emblem GR dalam paketnya. Kemudian juga disematkan new black outer mirror dan new black paint alloy wheel untuk seluruh tipe Veloz GR Sport.

Toyota Agya GR Sport 2021. (Toyota)

Bagian kabinnya dilengkapi smart start/stop engine button dan center cluster dengan digital AC display yang membuat tampilan interiornya terlihat lebih mewah.

Berikut adalah daftar harga mobil Toyota model GR Sport dan GR Limited setelah mendapatkan PPnBM 100 persen, berlaku untuk pembelian Agustus 2021.

AGYA 1.2 MT GR Sport - Rp 154.545.000

AGYA 1.2 AT GR Sport - Rp 170.390.000

YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags - Rp 268.800.000

YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 7 Airbags - Rp 273.400.000

YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags - Rp 279.500.000

YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags - Rp 284.000.000

RUSH 1.5 S M/T GR SPORT - Rp 256.600.000

RUSH 1.5 S A/T GR SPORT - Rp 266.200.000

RUSH 1.5 S M/T LUX GR SPORT - Rp 259.180.000

RUSH 1.5 S A/T LUX GR SPORT - Rp 268.780.000

FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL GR SPORT - Rp 544.200.000

FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 A/T BSN GR SPORT - Rp 605.200.000

FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL LUX GR SPORT - Rp 547.950.000

FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 A/T BSN LUX GR SPORT - Rp 608.950.000

AVANZA 1.3 VELOZ M/T GR LIMITED - Rp 221.400.000

AVANZA 1.3 VELOZ A/T GR LIMITED - Rp 232.200.000

AVANZA 1.5 VELOZ M/T GR LIMITED - Rp 232.800.000

AVANZA 1.5 VELOZ A/T GR LIMITED - Rp 243.800.000

AVANZA 1.3 VELOZ M/T LUX GR LIMITED - Rp 225.450.000

AVANZA 1.3 VELOZ A/T LUX GR LIMITED - Rp 236.250.000

AVANZA 1.5 VELOZ M/T LUX GR LIMITED - Rp 236.850.000

AVANZA 1.5 VELOZ A/T LUX GR LIMITED - Rp 247.850.000

