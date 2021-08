Yamaha Gelar Promo Merdeka HUT RI, Tawarkan Potongan Harga

Korlantas Polri akan memberlakukan penggolongan SIM C mulai bulan ini. Nantinya SIM C ini akan digolongkan menjadi tiga jenis, yakni SIM C, CI, dan CII. Para pemilik sepeda motor matik bermesin 250cc hingga 500cc diwajibkan menaikkan golongan SIM-nya menjadi SIM CI, termasuk pemilik Yamaha TMAX DX. Foto/yamaha-motor.co.id