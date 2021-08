BMW iX3 Terbaru Sudah Bisa Dipesan di Eropa, Harga Rp 1,1 Miliar

TEMPO.CO, Jakarta - BMW Group perkenalkan BMW iX3 terbaru di Eropa. Mobil listrik ini menawarkan desain lebih sporty yang mengadopsi konsep dan teknologi Sports Activity Vehicle (SAV) all-electric untuk kelas midsize premium dan BMW iX serta i4.

Dalam siaran resminya hari ini, Rabu, 11 Agustus 2021, BMW Group mengatakan bahwa BMW iX3 baru ini dibangun dengan profil sebagai trailblazer untuk era mobilitas listrik. Mobil ini juga menjadi model pertama yang menggunakan teknologi BMW eDrive generasi kelima.

Mobil baru ini dibekali motor listrik yang mampu menghasilkan tenaga 286 hp dan torsi 400 Nm. Daya yang dikirim ke roda belakang mampu membuat mobil berakselerasi dari 0 hingga 100 km/jam dalam waktu 6,8 detik.

Motor listrik tersebut ditenagai baterai tegangan tinggi dengan daya 80 kWH yang dapat diisi dengan fast charging hingga kecepatan 150 kWh. Baterai tersebut mampu menjangkau jarak hingga 460 km dalam sekali pengisian daya dan konsumsi daya listriknya sekitar 18,5 hingga 18,9 kWh per 100 km.

Secara tampilan, BMW iX3 baru menampilkan grille yang lebih besar lengkap dengan lampu depan yang lebih ramping sekitar 10 milimeter. Desain belakangnya tampil lebih berotot berkat penggunaan lampu LED tiga dimensi dan aksen khusus model di BMW i Blue pada bagian depan dan belakang.

Pada paket M Sport standar, bagian roda menggunakan model aerodinamis M baru berukuran 20 inci sebagai opsional. Kemudian juga menawarkan lampu depan LED adaptif sebagai piranti standar dan juga BMW Laserlight sebagai pilihan.

Masuk ke bagian kabin, mobil listrik memiliki klaster instrumen digital berukuran 12,3 inci dan tampilan kontrolnya diperbesar menyesuaikan dimensinya. Pada konsl tengah terdapat tuas roda gigi, BMW Control, tombol start/stop, dan tombol Driving Experience Control, dan rem parkir.

Kemudian jok sportynya menggunakan pelapis berlubang sensatec baru dan strip trim interiornya menggunakan finishing gelap Alumunium Rhombicle baru. Kemudian juga terdapat aksen BMW i Blue pada tuas roda gigi, tombol start/stop, dan roda kemudi.

SUV listrik ini turut dibekali sejumlah fitur keselamatan seperti riving Assistant Professional with the Steering and Lane Control Assistant, Active Cruise Control with Stop & Go function, automatic Speed Limit Assist, dan route monitoring. Kemudian juga terdapat Parking Assistant with Reversing Assist Camera, Reversing Assistant, hingga BMW Live Cockpit Professional.

BMW iX3 terbaru ini akan diluncurkan perdana di Eropa melalui ajang IAA Mobility 2021 di Munich, Jerman, pada September mendatang. Namun saat ini tahap pre-order untuk iX3 terbaru ini sudah dibuka dengan harga 67.300 Euro atau sekitar Rp 1,1 miliar.

