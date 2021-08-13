Jumat, 13 Agustus 2021
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Fabio Di Giannantonio Federal Oil Masih Belum Memuaskan di FP1 Moto2 Austria

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Editor:

Rafif Rahedian

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  • Fabio Di Giannantonio (Federal Oil Gresini Moto2), Sachsenring, Jerman, 20 Juni 2021. (Federal Oil)

    Fabio Di Giannantonio (Federal Oil Gresini Moto2), Sachsenring, Jerman, 20 Juni 2021. (Federal Oil)

    TEMPO.CO, Jakarta - Pembalap andalan Federal Oil Gresini Moto2, Fabio Di Giannantonio masih belum tampil memuaskan di sesi latihan bebas pertama (FP1) Moto2 Austria pada Jumat, 13 Agustus 2021. Ia diketahui hanya bisa menempati peringkat ke-14.

    Ini bukan merupakan modal yang baik untuk bangkit dari keterpurukan yang dialami Giannantonio, setelah tampil kurang meyakinkan dalam dua seri balapan terakhir. Saat bertarung di Moto2 Styria ia menempati posisi P13, sedangkan di Assen, Belanda, dirinya gagal finis akibat crash.

    Meski begitu, bukan berarti Giannantonio tidak memiliki peluang untuk bersaing di baris depan pada Moto2 Austria akhir pekan nanti. Ia sempat tampil meyakinkan di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Austria, pada seri balapan minggu lalu. Diketahui, ia mampu finis ke-4 dalam warm up.

    Sementara itu, rekan setimnya di Federal Oil Gresini Moto2, Nicolo Bulega, juga masih kesulitan untuk bersaing di 15 besar. Pada FP1 sore tadi, pembalap berkebangsaan Italia tersebut hanya berhasil menduduki peringkat ke-19.

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    Hasil kurang baik juga dialami oleh pemimpin klasemen sementara Moto2 2021, yakni Remy Gardner (KTM Red Bull Ajo). Ia diketahui finis di posisi ke-11 pada sesi latihan bebas pertama ini.

    Pada barisan terdepan, Ai Ogura (Idemitsu Honda Team Asia) berhasil menjadi yang paling cepat. Ia mampu mencatatkan waktu 1 menit 28.887 detik, sekaligus mengasapi Augusto Fernandez (Elf Marc VDS Racing Team) dan Marcel Schrotter (Liqui Moly Intact GP).

    Untuk lebih lengkapnya, berikut redaksi Tempo.co mencoba untuk merangkum hasil FP1 Moto2 2021 yang berlangsung pada sore tadi.

    Hasil FP1 Moto2 Austria 2021

    1. Ai OGURA - IDEMITSU Honda Team Asia - 1'28.887
    2. Augusto FERNANDEZ - Elf Marc VDS Racing Team - 1'28.894
    3. Marcel SCHROTTER - Liqui Moly Intact GP - 1'28.988
    4. Marco BEZZECCHI - SKY Racing Team VR46 - 1'29.015
    5. Lorenzo DALLA PORTA - Italtrans Racing Team - 1'29.040
    6. Sam LOWES - Elf Marc VDS Racing Team - 1'29.107
    7. Aron CANET - Aspar Team Moto2 - 1'29.192
    8. Raul FERNANDEZ - Red Bull KTM Ajo - 1'29.215
    9. Somkiat CHANTRA - IDEMITSU Honda Team Asia - 1'29.217
    10. Albert ARENAS - Aspar Team Moto2 - 1'29.242
    11. Remy GARDNER - Red Bull KTM Ajo - 1'29.281
    12. Stefano MANZI - Flexbox HP40 - 1'29.346
    13. Thomas LUTHI - Pertamina Mandalika SAG Team - 1'29.370
    14. Fabio DI GIANNANTONIO - Federal Oil Gresini Moto2 - 1'29.374
    15. Xavi VIERGE - Petronas Sprinta Racing - 1'29.457
    16. Tony ARBOLINO - Liqui Moly Intact GP - 1'29.501
    17. Jake DIXON - Petronas Sprinta Racing - 1'29.522
    18. Hector GARZO - Flexbox HP40 - 1'29.551
    19. Nicolò BULEGA - Federal Oil Gresini Moto2 - 1'29.601
    20. Celestino VIETTI - SKY Racing Team VR46 - 1'29.624
    21. Jorge NAVARRO - Lightech Speed Up - 1'29.633
    22. Joe ROBERTS - Italtrans Racing Team - 1'29.693
    23. Marcos RAMIREZ - American Racing - 1'29.713
    24. Bo BENDSNEYDER - Pertamina Mandalika SAG Team - 1'29.741
    25. Hafizh SYAHRIN - NTS RW Racing GP - 1'29.859
    26. Lorenzo BALDASSARRI - MV Agusta Forward Racing - 1'29.959
    27. Barry BALTUS - NTS RW Racing GP - 1'30.036
    28. Simone CORSI - MV Agusta Forward Racing - 1'30.096
    29. Cameron BEAUBIER - American Racing - 1'30.301
    30. Yari MONTELLA - Lightech Speed Up - 1'30.435
    31. Taiga HADA - Pertamina Mandalika SAG Teluru - 1'31.698

    Baca: Klasemen Moto2 2021: Posisi 5 Besar Fabio Di Giannantonio Terancam

    MOTOGP

  • Fabio Di Giannantonio
  • Moto2
  • Austria
  • Federal Oil
  • Federal Oil Gresini Moto2
  • Nicolo Bulega

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