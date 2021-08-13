Fabio Di Giannantonio Federal Oil Masih Belum Memuaskan di FP1 Moto2 Austria

TEMPO.CO, Jakarta - Pembalap andalan Federal Oil Gresini Moto2, Fabio Di Giannantonio masih belum tampil memuaskan di sesi latihan bebas pertama (FP1) Moto2 Austria pada Jumat, 13 Agustus 2021. Ia diketahui hanya bisa menempati peringkat ke-14.
Ini bukan merupakan modal yang baik untuk bangkit dari keterpurukan yang dialami Giannantonio, setelah tampil kurang meyakinkan dalam dua seri balapan terakhir. Saat bertarung di Moto2 Styria ia menempati posisi P13, sedangkan di Assen, Belanda, dirinya gagal finis akibat crash.
Meski begitu, bukan berarti Giannantonio tidak memiliki peluang untuk bersaing di baris depan pada Moto2 Austria akhir pekan nanti. Ia sempat tampil meyakinkan di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Austria, pada seri balapan minggu lalu. Diketahui, ia mampu finis ke-4 dalam warm up.
Sementara itu, rekan setimnya di Federal Oil Gresini Moto2, Nicolo Bulega, juga masih kesulitan untuk bersaing di 15 besar. Pada FP1 sore tadi, pembalap berkebangsaan Italia tersebut hanya berhasil menduduki peringkat ke-19.
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Hasil kurang baik juga dialami oleh pemimpin klasemen sementara Moto2 2021, yakni Remy Gardner (KTM Red Bull Ajo). Ia diketahui finis di posisi ke-11 pada sesi latihan bebas pertama ini.
Pada barisan terdepan, Ai Ogura (Idemitsu Honda Team Asia) berhasil menjadi yang paling cepat. Ia mampu mencatatkan waktu 1 menit 28.887 detik, sekaligus mengasapi Augusto Fernandez (Elf Marc VDS Racing Team) dan Marcel Schrotter (Liqui Moly Intact GP).
Untuk lebih lengkapnya, berikut redaksi Tempo.co mencoba untuk merangkum hasil FP1 Moto2 2021 yang berlangsung pada sore tadi.
Hasil FP1 Moto2 Austria 2021
- Ai OGURA - IDEMITSU Honda Team Asia - 1'28.887
- Augusto FERNANDEZ - Elf Marc VDS Racing Team - 1'28.894
- Marcel SCHROTTER - Liqui Moly Intact GP - 1'28.988
- Marco BEZZECCHI - SKY Racing Team VR46 - 1'29.015
- Lorenzo DALLA PORTA - Italtrans Racing Team - 1'29.040
- Sam LOWES - Elf Marc VDS Racing Team - 1'29.107
- Aron CANET - Aspar Team Moto2 - 1'29.192
- Raul FERNANDEZ - Red Bull KTM Ajo - 1'29.215
- Somkiat CHANTRA - IDEMITSU Honda Team Asia - 1'29.217
- Albert ARENAS - Aspar Team Moto2 - 1'29.242
- Remy GARDNER - Red Bull KTM Ajo - 1'29.281
- Stefano MANZI - Flexbox HP40 - 1'29.346
- Thomas LUTHI - Pertamina Mandalika SAG Team - 1'29.370
- Fabio DI GIANNANTONIO - Federal Oil Gresini Moto2 - 1'29.374
- Xavi VIERGE - Petronas Sprinta Racing - 1'29.457
- Tony ARBOLINO - Liqui Moly Intact GP - 1'29.501
- Jake DIXON - Petronas Sprinta Racing - 1'29.522
- Hector GARZO - Flexbox HP40 - 1'29.551
- Nicolò BULEGA - Federal Oil Gresini Moto2 - 1'29.601
- Celestino VIETTI - SKY Racing Team VR46 - 1'29.624
- Jorge NAVARRO - Lightech Speed Up - 1'29.633
- Joe ROBERTS - Italtrans Racing Team - 1'29.693
- Marcos RAMIREZ - American Racing - 1'29.713
- Bo BENDSNEYDER - Pertamina Mandalika SAG Team - 1'29.741
- Hafizh SYAHRIN - NTS RW Racing GP - 1'29.859
- Lorenzo BALDASSARRI - MV Agusta Forward Racing - 1'29.959
- Barry BALTUS - NTS RW Racing GP - 1'30.036
- Simone CORSI - MV Agusta Forward Racing - 1'30.096
- Cameron BEAUBIER - American Racing - 1'30.301
- Yari MONTELLA - Lightech Speed Up - 1'30.435
- Taiga HADA - Pertamina Mandalika SAG Teluru - 1'31.698
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