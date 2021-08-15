Pengganti Andi Gilang di Moto2 Raih Podium 2 di GP Austria 2021

TEMPO.CO, Jakarta - Pengganti Andi Gilang di Moto2, Ai Ogura berhasil meraih podium 2 di GP Austria, Minggu, 15 Agustus 2021. Pembalap Idemitsu Honda Team Asia itu mampu naik satu peringkat dari posisi awal balapan.
Itu terjadi ketika Sam Lowes (Elf Marc VDS Racing Team) kehilangan posisi terdepan. Meski memulai balapan di peringkat pertama, Lowes gagal tampil konsisten, sehingga turun ke peringkat 4.
Hasil ini membuat Raul Fernandez (Red Bull KTM Ajo) dan Ogura naik satu peringkat pada akhir balapan Moto2 Austria 2021. Ini adalah kemenangan keempat Fernandez selama kejuaraan Moto2 2021. Sebelumnya, ia sempat menjuarai seri Portugal, Prancis dan Belanda.
Sedangkan bagi Ai Ogura, ini merupakan podium pertama di Moto2 2021. Sebelumnya, posisi terbaik rider berkbangsaan Jepang tersebut hanya mampu finis di peringkat kelima pada seri Styria pekan lalu.
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Sekedar informasi, Ogura merupakan pembalap Rookie, yang tahun lalu balapan di kelas Moto3. Pada musim, dirinya menggantikan posisi Andi Gilang di tim pabrikan Honda Team Asia kelas Moto2.
Terlepas dari kesuksesan Ogura, pembalap Pertamina Mandalika Thomas Luthi berhasil menempati posisi 10 besar. Ia mampu finis di peringkat ke-9 Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Austria.
Sementara itu, rider Federal Oil Fabio Di Giannantonio hanya mampu finis di peringkat ke-12. Hasil ini membuatnya harus merelakan posisi lima besar klasemen sementara Moto2 2021.
Hasil Moto2 Austria 2021
- Raul FERNANDEZ - Red Bull KTM Ajo
- Ai OGURA - IDEMITSU Honda Team Asia
- Augusto FERNANDEZ - Elf Marc VDS Racing Team
- Sam LOWES - Elf Marc VDS Racing Team
- Somkiat CHANTRA - IDEMITSU Honda Team Asia
- Celestino VIETTI - SKY Racing Team VR46
- Remy GARDNER - Red Bull KTM Ajo
- Aron CANET - Aspar Team Moto2
- Thomas LUTHI - Pertamina Mandalika SAG Team
- Marco BEZZECCHI - SKY Racing Team VR46
- Jake DIXON - Petronas Sprinta Racing
- Fabio DI GIANNANTONIO - Federal Oil Gresini Moto2
- Tony ARBOLINO - Liqui Moly Intact GP
- Xavi VIERGE - Petronas Sprinta Racing
- Hector GARZO - Flexbox HP40
- Joe ROBERTS - Italtrans Racing Team
- Bo BENDSNEYDER - Pertamina Mandalika SAG Team
- Hafizh SYAHRIN - NTS RW Racing GP
- Simone CORSI - MV Agusta Forward Racing
- Nicolò BULEGA - Federal Oil Gresini Moto2
- Cameron BEAUBIER - American Racing
- Taiga HADA - Pertamina Mandalika SAG Team
- Marcel SCHROTTER - Liqui Moly Intact GP
- Stefano MANZI - Flexbox HP40
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