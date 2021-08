VW Tiguan Allspace Edisi Khusus Meluncur di Indonesia, Harga Rp 685 Juta

PT Garuda Mataram Motor (GMM) meluncurkan VW Tiguan Allspace edisi khusus The Sport Edition pada Senin, 16 Agustus 2021. FOTO: Garuda Mataram Motor

TEMPO.CO, Jakarta - Agen Pemegang Merek Volkswagen di Indonesia, PT Garuda Mataram Motor (GMM), meluncurkan VW Tiguan Allspace The Sport Edition hari ini, Senin, 16 Agustus 2021.

Mobil SUV edisi khusus ini tampil eksklusif di Tanah Air dan akan dipasarkan secara terbatas.

Menurut Head of Marketing and Communications Volkswagen PT GMM Rony Syarif, VW Tiguan Allspace memiliki keunggulan untuk konsumen keluarga Indonesia. Mobil ini praktis dengan daya angkut hingga 7 penumpang.

"VW Tiguan Allspace memberikan opsi yang semakin eksklusif. Model ini ditawarkan secara terbatas menyambut HUT RI ke-76 tahun 2021,” kata Rony dalam keterangan resmi yang diterima Tempo hari ini.

Mobil SUV VW Tiguan Allspace: The Sport Edition sudah dijual sejak awal Agustus 2021 di seluruh dealer VW di Indonesia. Harganya Rp 685 juta on the road (OTR) Jabodetabek.

VW Tiguan Allspace The Sport Edition memiliki sejumlah perbedaan dengan versi standarnya, yakni bumper depan yang lebih sporty, trim pintu body colour, bumper belakang full body colour, diffuser berwarna hitam, spoiler atap hitam, dan cover spion body colour.

Setiap unit Tiguan Allspace The Sport Edition yang dijual akan mendapatkan nomor edisi khusus sebagai tanda eksklusifitas dari Volkswagen.

VW Tiguan Allspace adalah generasi kedua VW Tiguan. Mobil ini menjadi SUV Volkswagen pertama yang menggunakan platform MQB (modular transverse matrix) yang diklaim mampu meningkatkan semua keunggulan Tiguan.

SUV ini dibekali mesin 1.4 TSI yang menghasilkan tenaga 150 bhp dan torsi 250 Nm.

Lewat transmisi otomatis 6-kecepatan kopling ganda (DSG), VW Tiguan Allspace 2021 mampu berakselerasi dari kecepatan 0 hingga 100 km/ja dalam waktu 9,5 detik dengan kecepatan maksimalnya 202 km/jam.

Volkswagen melengkapi VW Tiguan Allspace dengan sejumlah fitur keselamatan, seperti Electronic Stability Control (ESC), 360 derajat Area View, enam airbag, Electronic Parking Brake dengan Autohold, Park Assist System, ISOFIX, dan Tire Pressure Monitoring.

