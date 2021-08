Pelelangan Pertama Acura NSX Type S 2022 Tembus Rp14 Miliar

Reporter: Non Koresponden

TEMPO.CO, JAKARTA - Acura NSX Type S 2022 pertama yang tersedia di luar Jepang telah resmi terjual secara lelang dengan harga $ 1,1 juta atau setara dengan Rp14 miliar pada Monterey Auction 2021.

Tipe S ini memiliki harga mulai US $169.500 atau sekitar Rp2,4 miliar dan $ 182.500 (Rp2,6 miliar) untuk ‘Lightweight Package’.

Pemenang tender dalam lelang mobil ini adalah Rick Hendrick, yang merupakan pemilik Hendrick Motorsports dan Grup Otomotif Hendrick.

Keseluruhan hasil pelelangan tersebut nantinya akan digunakan untuk amal, termasuk dalam program pendidikan STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Math). Khususnya kepada anak muda yang kurang terlayani secara nasional dalam kemitraan ‘Center of Science and Industry (COSI)’.

Hendrick juga memiliki sejarah dalam membeli contoh kendaraan pertama dengan performa yang terspesifikasi pada setiap modelnya. Ia diketahui memiliki Corvette Stingray 2020 pertama, Ford GT Heritage Edition 2019, Acura NSX 2017 pertama, dan Chevrolet Camaro ZL1 1LE 2018 pertama.

Berbeda dengan tipe NSX secara reguler, Type S memiliki tambahan daya 27 hp (20 kW / 27 PS) dan torsi 22 Nm, menjadi 600 hp (447 kW / 608 PS) dan 667 hp dengan mempertahankan mesin V6 3.5 liter twin-turbo.

