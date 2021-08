Toyota Gazoo Racing Akan Diperkenalkan di Indonesia, Simak Sejarahnya

TEMPO.CO, Jakarta - Toyota Gazoo Racing bakal diperkenalkan di Indonesia dalam acara bertajuk Introducing Toyota Gazoo Racing Digital Launch, Kamis, 19 Agustus 2021. Acara perkenalan ini akan disiarkan secara daring melalui kanal YouTube Toyota Indonesia. Kemungkinan besar, Toyota Gazoo Racing akan menggantikan peran Toyota Racing Development (TRD).

"PT Toyota Astra Motor mengundang rekan-rekan untuk menyaksikan acara Introducing Toyota Gazoo Racing Digital Launch," tulis Toyota dalam undangan yang diterima Tempo hari ini, Rabu, 18 Agustus 2021.

Buat yang belum tahu, Toyota Gazoo Racing berasal dari nama tim balap Toyota, yakni Team Gazoo. Tim balap ini mengawali debutnya dalam balap 24 Hours of Nurburgring 2007 menggunakan dua mobil Toyota Altezza yang dikemudikan dua pembalap, Hiromu Naruse dan Morizo (Akio Toyoda).

Berkembang di ajang 24 Hours of Nurburgring, Team Gazoo bertransformasi dan berganti nama menjadi Gazoo Racing. Setelah berganti nama, Gazoo Racing memulai pengembangan performa pada mobil Toyota iQ GR tuned by Meister of Nurburgring (GRMN) dan Vitz GRMN Turbo.

Toyota Gazoo Racing pertama kali hadir pada 2015 dengan tujuan menyatukan Toyota Racing, Lexus Racing, dan Gazoo Racing. Dalam menghadirkan produk di bawah bendera Gazoo Racing, Toyota membaginya menjadi empat lini, yakni GRMN, GR, GR Sport, dan GR Parts.

Di Indonesia sendiri, kehadiran Gazoo Racing berawal dari mobil Toyota GR Supra pada 2019. Lalu muncul Raize GR Sport yang rilis pada April 2021. Varian GR dan GR Sport kemudian diterapkan di lima model Toyota lainnya yakni Rush GR Sport, Fortuner GR Sport, Yaris GR Sport, Agya GR Sport, dan satu model terbatas, yakni Veloz GR Limited.

