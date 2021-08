Ada Kutipan Ayat Al-Quran di Helm Baru Sean Gelael

Sean Gelael menunjukkan desain baru helm yang akan dia gunakan di balap ketahanan 24 Hours of Le Mans, 21-21 Agustus 2021. (Jagonya Ayam)

TEMPO.CO, Jakarta - Sean Gelael akan tampil di balap ketahanan 24 Hours of Le Mans, 21-22 Agustus 2021. Sean akan mengenakan helm dengan livery baru. Menariknya, ada kutipan ayat Al-Quran dari Surat Luqman ata 17, yang menyatakan tentang pentingnya bersabar.

Desain livery helm tersebut merupakan hasil karya pemenang sayembara yang digelar pada awal tahun lalu. Helm ini juga diperkenalkan di akun medsos FIA World Endurance Championship (WEC) dengan respons positif.



Rekan satu tim Sean, Stoffel Vandoorne, juga akan mengenakan helm dengan livery baru.

Untuk Stoffel, corak oranye-hitam yang selama ini melekat pada helm pembalap asal Belgia itu akan ditinggalkan dan menggantinya dengan putih. Ornamen utama adalah tulisan 24H Le Mans dan KFC sebagai sponsor.



"Helm baru, khusus untuk the big one," tulis Stoffel. "Saya juga pakai helm spesial, untuk balapan spesial," kata Sean, pembalap Tim Jagonya Ayam KFC Indonesia yang didukung Pertamina dan BNI.

Sean, Stoffel, dan Tom sama-sama disponsori oleh Bell, helm buatan Amerika.



Ajang spesial biasanya memang disiapkan secara khusus pula. Tak terkecuali bagi trio Team Jagonya Ayam yang bakal tampil di kelas LMP2 ajang super, the big one, 24 Hours of Le Mans.

Lomba ketahanan mobil ini memang bukan main-main. Persiapan mobil dan pembalap berlipat dan tentu saja Sean Gelael, Stoffel Vandoorne, dan Tom Blomqvist pun demikian.

Mereka telah melakukan training camp di Ibiza, Spanyol, dua pekan sebelum balapan. Mereka juga sudah menambah tingkat chemistry antar-mereka, plus dengan seluruh teknisi dan mekanik tim JOTA #28.

Setelah Test Day hari Minggu, Rabu, 18 Agustus 2021, para pembalap bakal menjalani free practice. Bila Sean sendirian pada Test Day, tentu kali ini tidak. Stoffel dan Tom sudah kembali dari Berlin seusai bertarung pada seri pamungkas Formula E.

Aksi Sean Gelael dkk di seri keempat FIA World Endurance Championship, 24 Hours of Le Mans akan disiarkan langsung lewat channel youtube KUY Entertainment dan www.sean-gelael.com.

