Nissan Leaf Resmi Mengaspal di Indonesia, Harga Mulai Rp 649 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - PT Nissan Motor Distributor Indonesia (NMID) resmi meluncurkan mobil listrik All New Nissan Leaf. Mobil ini merupakan perwujudan dari Nissan Intelligent Mobility untuk mengubah cara mobil dikemudikan, ditenagai, dan diintegrasikan ke masyarakat.

"Lebih dari 500.000 konsumen di seluruh dunia telah beralih ke Nissan Leaf, membawa Nissan lebih dekat ke masyarakat yang lebih berkelanjutan, lebih aman dan ramah lingkungan," ujar Presiden Director PT NMID, Evensius Go dalam acara peluncuran The All New Nissan Leaf hari ini, Rabu, 18 Agustus 2021.

All New Nissan Leaf dibekali motor listrik yang mampu menghasilkan tenaga maksimum 110 kW atau setara 150 PS dan torsi maksimum 320 Nm. Mobil listrik ini dapat berakselerasi dari kecepatan 0 hingga 100 km/jam dalam waktu 7,9 detik dan kecepatan maksimalnya mencapai 155 km/jam.

Motor listrik tersebut ditenagai baterai lithium-ion 40 kWh yang dapat menempuh jarak sejauh 311 km dalam sekali pengisian daya. Hal ini setara dengan penggunaan rata-rata harian 40 km selama satu minggu dengan hanya satu kali pengisian penuh.

Pengisian daya menggunakan charger portable (3,3 kw) dapat mengisi penuh dalam waktu 12 hingga 15 jam. Sementara untuk pengisian daya Home Charger (AC 7,4 kW) yang dapat mengisi penuh baterai dalam waktu 5 hingga 7 jam.

Secara tampilan, mobil listrik ini memiliki grille V-motion Nissan berwarna biru jernih. Lampu utamanya berbentuk boomerang dengan penggunaan LED di bagian depan dan belakang, termasuk pada Daytime Runing Lights (DRL).

Masuk ke bagian interior, mobil listrik ini dibekali setir flat-bottom sporty berlapis kulit yang memiliki tombol multifungsi. Panel instrumennya berukuran 7 inci dan joknya dilapisi kulit alcantara.

Kemudian sistem infotainmentnya menggunakan layar sentuh 8 inci dan sudah terkoneksi dengan Bluetooth, Voice Command, dan terintegrasi dengan Apple CarPlay dan Android Auto.

The All New Nissan Leaf hadir dalam 11 pilihan warna dalam opsi one tone dan dual tone. Soal harga, All New Nissan Leaf one tone dijual dengan harga Rp 649 juta OTR Jakarta dan opsi dual tone dilego Rp 651 juta OTR Jakarta.

Konsumen Nissan Leaf baru ini akan mendapatkan warranty kendaraan selama 3 tahun atau 100.000 km, warranty baterai selama 8 tahun atau 160.000 km, dan bebas biaya perawatan selama 5 tahun atau 70.000 km.

Pembelian The All New Nissan Leaf dapat dilakukan di 5 diler Nissan, yakni diler Nissan MT Haryono Jakarta Timur, Nissan TB Simatupang Jakarta Selatan, Nissan Puri Indah Jakarta Barat, Nissan Roxy Jakarta Pusat, dan Nissan Bekasi Barat. Dealer tersebut juga menyediakan fasilitas charging station yang dapat digunakan oleh konsumen.

