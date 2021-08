Spesifikasi Lengkap Mobil Listrik Nissan Leaf

TEMPO.CO, Jakarta - Nissan Indonesia resmi meluncurkan mobil listrik The All New Nissan Leaf hari ini, Rabu, 18 Agustus 2021. Mobil ini dijual dengan harga Rp 649 juta untuk opsi one tone dan Rp 651 juta untuk opsi dual tone.

Presiden Direktur PT Nissan Motor Distributor Indonesia, Evensius Go, mengatakan bahwa All New Nissan leaf ini merupakan perwujudan dari Nissan Intelligent Mobility, yang merupakan filosofi Nissan untuk mengubah cara mobil dikemudikan, ditenagai, dan diintegrasikan ke masyarakat.

"Kami percaya bahwa The All-New Nissan LEAF akan mengubah cara konsumen mobil di Indonesia berkendara dan menikmati kehidupannya,” kata Evensius dalam acara peluncuran The All New Nissan Leaf hari ini.

Bicara spesifikasi, All New Nissan Leaf dibekali motor listrik yang mampu menghasilkan tenaga maksimum 110 kW atau setara 150 PS dan torsi maksimum 320 Nm. Mobil ini dapat berakselerasi dari kecepatan 0 hingga 100 km/jam dalam waktu 7,9 detik dan kecepatan maksimalnya mencapai 155 km/jam.

Motor listrik tersebut ditenagai baterai lithium-ion 40 kWh yang dapat menempuh jarak sejauh 311 km dalam sekali pengisian daya. Hal ini setara dengan penggunaan rata-rata harian 40 km selama satu minggu dengan hanya satu kali pengisian penuh.

Pengisian daya menggunakan charger portable (3,3 kw) dapat mengisi penuh dalam waktu 12 hingga 15 jam. Sementara untuk pengisian daya Home Charger (AC 7,4 kW) yang dapat mengisi penuh baterai dalam waktu 5 hingga 7 jam.

Nissan Leaf terbaru ini juga sudah mengusung teknologi Nissan Intelligent Driving berupa e-Pedal. Teknologi ini memungkinkan pengemudi memulai berkendara, berakselerasi, deselerasi, dan berhenti dengan hanya menggunakan satu pedal untuk menambah atau mengurangi tekanan pedal gas.

Secara tampilan, Nissan Leaf memiliki grille V-motion Nissan berwarna biru jernih. Lampu utamanya berbentuk boomerang dengan penggunaan LED di bagian depan dan belakang, termasuk pada Daytime Runing Lights (DRL).

Bagian bumper belakangnya terdapat aksen berwarna biru sebagai ciri khas mobil listrik Nissan. Secara keseluruhan, eksterior Nissan Leaf terbaru ini memiliki 11 pilihan warna dalam opsi one tone dan dual tone.

Masuk ke bagian interior, mobil listrik ini dibekali setir flat-bottom sporty berlapis kulit yang memiliki tombol multifungsi. Panel instrumennya berukuran 7 inci dan joknya dilapisi kulit alcantara.

Kemudian sistem infotainmentnya menggunakan layar sentuh 8 inci dan sudah terkoneksi dengan Bluetooth, Voice Command, dan terintegrasi dengan Apple CarPlay dan Android Auto.

Mobil ini juga memiliki sejumlah fitur keselamatan seperti Forward Collision Warning (FCW), Forward Emergency Braking (FEB), Intelligent Trace Control (ITC), Vehicle Dynamic Control (VDC), dan Hill Start Assist (HSA).

Kemudian juga adafitur keamanan Anti-Lock Braking System (ABS) with Brake Assist (BA), Intelligent Around View Monitor (I-AVM) with Moving Object Detection (MOD), Driver Attention Alert (DAA), serta Electronic Parking Brake (E-PKB).

Di Indonesia, Nissan Leaf akan bertarung dengan mobil listrik Hyundai Ioniq dan Kona. Kedua mobil listrik asal Korea Selatan itu juga dipasarkan di rentang harga yang setara dengan Nissan Leaf.

