Mobil Listrik Nissan Leaf Dikirim ke Konsumen Akhir Agustus

TEMPO.CO, Jakarta - Mobil listrik All New Nissan Leaf resmi diluncurkan untuk pasar Indonesia. Pada awal Agustus 2021, Nissan Indonesia telah membuka tahap pre-booking untuk mobil ini dengan harga Rp 649 juta untuk opsi one tone dan Rp 651 juta untuk dual tone.

Sales & Marketing Director PT Nissan Motor Distributor Indonesia, Tan Kim Piauw mengatakan bahwa unit Nissan Leaf terbaru yang sudah dipesan akan dikirimkan ke konsumen pada akhir Agustus 2021.

"Untuk konsumen yang memesan melalui tahap pre-booking, unitnya akan kami kirimkan akhir Agustus sampai dengan September 2021," kata Tan dalam acara peluncuran The All New Nissan Leaf hari ini, Rabu, 18 Agustus 2021.

Setelah resmi diluncurkan hari ini, konsumen dapat membeli dan melihat unit All New Nissan Leaf di beberapa diler Nissan yang ada di Jakarta. Nissan akan memperluas penjualan mobil listrik baru ini ke sejumlah diler yang tersebar di wilayah Jabodetabek.

Ada lima diler resmi Nissan yang sudah memajang The All New Nissan Leaf, yakni diler Nissan MT. Haryono Jakarta Timur, Nissan TB Simatupang Jakarta Selatan, Nissan Puri Indah Jakarta Barat, Nissan Roxy Jakarta Pusat, dan Nissan Bekasi Barat.

Konsumen Nissan Leaf baru ini akan mendapatkan warranty kendaraan selama 3 tahun atau 100.000 km, warranty baterai selama 8 tahun atau 160.000 km, dan bebas biaya perawatan selama 5 tahun atau 70.000 km.

