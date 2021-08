BMW 330i M Sport dan 320i Touring Terbaru Meluncur, Segini Harganya

TEMPO.CO, Jakarta - BMW Indonesia menghadirkan profil terbaru mobil BMW 330i M Sport dan BMW 320i Touring M Sport atau BMW Seri 3.

Kedua mobil legendaris ini datang dengan kelengkapan, teknologi, dan fitur terbaru.

Menurut President Director BMW Group Indonesia Ramesh Divyanathan, BMW Seri 3 Touring adalah perpaduan sempurna antara sensasi berkendara yang sporty dan daya tarik fungsional.

Mobil ini generasi terbaru BMW Seri 3 Touring sejak diluncurkan pertama kali pada 1987.

"BMW Seri 3 Sedan adalah model kendaraan BMW paling sukses dan legendaris di seluruh dunia," kata Ramesh dalam siaran persnya hari ini, Rabu, 18 Agustus 2021.

BMW 320i Touring M Sport di Indonesia tersedia dalam jumlah terbatas mulai hari ini dengan harga Rp 1.329.000.000 off the road. Sedangkan BMW 330i M Sport dilego Rp 1.009.000.000 off the road.

Harga penjualan mobil tersebut sudah termasuk BMW Service Inclusive gratis selama 5 tahun atau 60.000 km dan garansi 36 bulan tanpa keterbatasan jarak tempuh. Kemudian perlindungan ban oleh BMW Group Tire Coverage selama 2 tahun.

Menurut Ramesh, BMW Seri 3 adalah legenda yang tak terbantahkan di segmennya. Itu sebabnya memiliki peranan penting untuk BMW.

BMW 330i M Sport dan BMW 320i Touring M Sport hadir dengan sejumlah kelengkapan dan fitur baru. Kebaruan tersebut seperti velg 19 inci model M light alloy wheels Double-spoke style 791 M Bicolour, Jet Black, burnished, dan ukuran ban yang berbeda di depan dan belakang.

Kemudian sedan ini sudah dilengkapi sistem audio Harman Kardon surround sound dengan 16 speaker, amplifier berkekuatan 464 W, dan 9 channels.

Selain itu pada BMW 330i M Sport dan BMW 320i Touring M Sport atau BMW Seri 3 terdapat aplikasi automatic tailgate yang tergabung dengan Comfort Access 2.0. Aplikasi ini memungkinkan pemilik dapat memasuki mobil tanpa menekan tombol, membuka bagasi tanpa sentuhan, atau spion yang dapat melipat otomatis saat meninggalkan mobil.

