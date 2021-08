Profil BMW Seri 3 Sedan dan Touring Diperbarui, Inilah Ubahannya

TEMPO.CO, Jakarta - BMW Indonesia menghadirkan pembaruan profil untuk BMW Seri 3, yakni mobil sport BMW 320i Touring M Sport dan BMW 330i M Sport.

Kedua model sedan BMW Seri 3 ini mendapatkan kelengkapan, fitur, serta teknologi terbaru.

"BMW 320i Touring M Sport hadir dengan perubahan eksterior profile yang lebih modern dan sporty. Sedangkan BMW 330i M Sport hadir dengan velg yang ukurannya lebih besar," kata Director of Communications BMW Group Indonesia Jodie O'tania dalam peluncuran BMW 320i Touring dan BMW 330i Sedan terbaru hari ini, Rabu, 18 Agustus 2021.

Profil sedan BMW 330i M Sport terbaru ini dilengkapi velg aloi ringan berukuran 19 inci, dari yang sebelumnya 18 inci. Velg model M light alloy wheels Double-spoke style 791 M Bicolour, Jet Black, burnished ini dibalut ban berukuran 225/40 R19 dan 255/35 R19.

Kedua model legendaris ini juga sudah dilengkapi dengan opsi automatic tailgate yang tergabung dalam Comfort Access 2.0 memungkinkan pembukaan dan penutupan pintu tanpa sentuhan saat pengemudi meninggalkan atau mendekati kendaraan.

Dari fitur hiburan, kedua model sedan BMW Seri 3 ini menggunakan Harman Kardon surround sound dengan 16 speaker, amplifier berkekuatan 464 W, dan 9 channels.

Pada BMW Seri 3 Touring dilengkapi sistem operasi BMW 7.0 dan BMW Intelligent Personal Assistant. BMW 7.0 berfungsi mengoptimalkan sistem kontrol dan display dengan fungsi digital modern yang disesuaikan dengan kebutuhan pengemudi.

BMW Live Cockpit Professional terdiri dari cluster instrumen digital 12,3 inci dan display control 10,25 inci. Pengemudi juga dapat memilih dari fungsionalitas layar sentuh Control Display, iDrive Controller, tombol roda kemudi, kontrol suara dan kontrol isyarat (gesture control).

Soal harga sedan BMW Seri 3 terbaru, mobil BMW 320i Touring M Sport tersedia dalam jumlah terbatas mulai hari ini dengan harga Rp 1.329.000.000 off the road. Sedangkan BMW 330i M Sport dilego Rp 1.009.000.000 off the road.

