Delapan Model MINI Meluncur di Indonesia, Harga Mulai Rp 645 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - MINI Indonesia hari ini meluncurkan delapan model baru. Delapan model baru ini meliputi MINI 3-Door, MINI 5-Door, MINI Cabrio, dan MINI John Cooper Works yang tersedia dalam varian MINI John Cooper Works 3-Door dan MINI John Cooper Works Cabrio. Model ini dipasarkan dengan harga mulai Rp 645 juta hingga Rp 985 juta (off the road).



Head of MINI Asia, Kidd Yam, mengatakan bahwa model MINI yang diluncurkan hari ini dikenal sebagai kendaraan premium yang mewakili kaum urban.



“Apapun pilihan yang Anda inginkan, anda akan melihat lompatan besar di desain, teknologi dan nilai khas ‘MINI’ yang terus dipegang sebagai pedoman yang membuatnya ikonik, klasik, dengan go-kart feeling yang kuat,” kata dia dalam konferensi pers virtual, Jumat, 20 Agustus 2021.



Director of Communications BMW Group Indonesia mengatakan, Jodie O’tania, menambahkan bahwa MINI 3-Door, MINI 5-Door, dan MINI Cabrio memiliki penyegaran pada sisi eksterior maupun interior yang lebih modern. “Semuanya tetap mengacu pada ciri khar MINI, gaya individu, dan semua tampil lebih mewah,” kata Jodie.



Jodie menambahkan bahwa jajaran MINI baru akan tersedia di showroom MINI Maxindo Pondok Indah dan MINI Plaza Serpong mulai Sabtu, 21 Agustus 2021.

Berikut ini daftar harga delapan MINI terbaru:



Model Harga (off-the-road) MINI Cooper 3-Door Rp 645.000.000,- MINI Cooper S 3-Door Rp 785.000.000,- MINI Cooper 5-Door Rp 685.000.000,- MINI Cooper S 5-Door Rp 825.000.000,- MINI Cooper Cabrio Rp 735.000.000,- MINI Cooper S Cabrio Rp 865.000.000,- MINI John Cooper Works 3-Door Rp 935.000.000,- MINI John Cooper Works Cabrio Rp 985.000.000,-



