Hyundari Staria Lebih Murah dari Toyota Alphard dan Vellfire, Lihat Harganya

TEMPO.CO, Jakarta - PT Hyundai Motor Indonesia (HMID) meluncurkan MPV premium Hyundai Staria pada Jumat lalu, 20 Agustus 2021.

Mobil terbaru asal Korea Selatan tersebur menawarkan desain eskterior premium yang terinspirasi dari pesawat luar angkasa.

Di Indonesia, Hyundai Staria menjadi alternatif bagi mereka yang menginginkan mobil MPV premium selain Toyota Alphard maupun Toyota Vellfire.

"Kami berharap Staria dapat memberikan arti baru bagi mobilitas keluarga Indonesia serta para profesional dan pebisnis," kata Chief Operating Officer PT HMID Makmur dalam acara peluncuran Hyundai Staria hari ini, Jumat, 20 Agustus 2021.

Makmur menjelaskan bahwa Hyundai Staria merupakan kelanjutan dari transformasi Hyundai untuk menyesuaikan kebutuhan pelanggan yang terus berkembang.

Staria tersedia dalam dua tipe yang memenuhi kebutuhan profesional dan pelaku bisnis. Tapi untuk pasar Indonesia baru diluncurkan tipe mesin diesel.

Hyundai Staria dibekali mesin diesel R2.2 VGT dengan transmisi otomatis 8 kecepatan. Konfigurasi mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga maksimal 177 PS di 3.800 rpm dan torsi maksimal 430 Nm di 1.500 sampai dengan 2.500 rpm.

MPV premium terbaru ini hadir dalam empat pilihan warna, yakni Creamy White, Abyss Black Pearl, Graphite Grey Metallic, dan Shimmering Silver Metallic.

Untuk urusan harga, Staria Signature 7 seater dijual Rp 1,020 miliar, sementara Staria Signature 9 seater dilego Rp 888 juta on the road Jakarta.

Adapun harga Toyota Alphard dan Vellfire lebih mahal ketimbang Staria.

Berbeda dengan Hyundai Staria, harga Alphard mulai Rp 1.065.450.000 sampai tipe tertinggi Alphard 3.5 Q A/T Rp 1.990.450.000. Sedangkan Toyota New Vellfire 2.5 G A/T dipatok harga Rp 1.247.850.000 on the road DKI Jakarta.

