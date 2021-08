Elon Musk Sebut Pembaruan Perangkat Lunak Autopilot Tidak Bagus

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Eksekutif Tesla Inc., Elon Musk, mengatakan bahwa perusahaan yang ia pimpin saat ini sedang berupaya meningkatkan pembaruan pada perangkat lunak self-driving (Autopilot) "secepat mungkin."

Seperti dilaporkan Reuters, miliarder Amerika Serikat itu mentweet pada Senin, 23 Agustus 2021, bahwa Full Self-Driving Beta versi 9.2 adalah "sebenarnya tidak bagus (menurut saya), tetapi tim Autopilot/AI sedang berkumpul untuk meningkatkan secepat mungkin."

FSD Beta 9.2 is actually not great imo, but Autopilot/AI team is rallying to improve as fast as possible.

We’re trying to have a single stack for both highway & city streets, but it requires massive NN retraining.