Charlie Watts Wafat, Punya Koleksi Mobil James Bond

TEMPO.CO, Jakarta - Drummer The Rolling Stone, Charlie Watts, meninggal dunia di sebuah rumah sakit di London, Inggris, Selasa, 24 Agustus 2021, waktu setempat. Dalam hidupnya, Watts dikenal sebagai sosok penggemar mobil klasik yang setia terhadap koleksinya.

Dilansir grunge.com, Watts disebut memiliki koleksi mobil klasik Citroen 2CV, sayang, tak disebutkan dengan detail tahun berapa mobil itu diproduksi. Namun demikian, Citroen 2CV merupakan salah satu mobil populer pada era 1970-1980an. Mobil ini pernah digunakan Roger Moore yang memerankan James Bond dalam film For Your Eyes Only (1981).

Ada cerita unik yang menyertai kepemilikan mobil Citroen 2CV berkelir kuning ini. Watts, disebut tidak lagi memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk dapat mengendarai Citroen 2CV kesayangannya.

Drummer yang selalu tampil stylish ini ternyata hanya menikmati mobil klasiknya dengan duduk di dalamnya sambil mendengarkan musik kesukaannya. Dan mobil itu tetap setiap menemani sang pemilik hingga tutup usia kemarin petang.



Citroen 2CV diproduksi antara tahun 1048 hingga 1990. Total produksinya mencapai 3,8 juta unit dengan pabrik yang tersebar di Prancis, Belgia, Inggris, Argentina, Uruguay, Spanyol, dan Yugoslavia.

Citroen 2CV merupakan mobil dengan mesin kecil berkapasitas 375 cc hingga 602 cc. Dimensinya yang mungil dengan panjang 3,86 meter, lebar 1,48 meter, dan tinggi 1,60 meter, membuatnya cukup mudah digunakan untuk berkendara di jalanan padat London.

Dalam film For Your Eyes Only, mobil Citroen 2CV digambarkan sebagai mobil yang canggih. Gesit digunakan untuk bermanuver di jalanan berliku, bahkan bisa melompat dengan ketinggian yang tidak masuk akal.

