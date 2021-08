Porsche Taycan 2021 Dapat Pembaruan, Jarak Tempuh Lebih Jauh

TEMPO.CO, Jakarta - Porsche menghadirkan pembaruan untuk Taycan dan Taycan Cross Turismo model 2021. Peningkatan lebih lanjut pada mobil listrik ini mencakup jarak tempuh, pengembangan teknologi terbaru, hingga memberikan opsi kelir baru yang lebih beragam.

Menurut Vice President Model Line Taycan Kevin Giek, pengembangan teknis berkelanjutan dari Taycan ini merupakan bagian dari DNA Porsche. Generasi terbaru Taycan hadir dengan konektivitas smartphone Android Auto.

"Rangkaian Taycan listrik kami tumbuh dan berkembang. Cross Turismo baru, yang ditambahkan ke line-up di musim semi, terbukti sangat populer di kalangan pelanggan kami," kata Giek dalam siaran pers yang diterima Tempo hari ini, Rabu, 25 Agustus 2021.

Porsche Taycan terbaru ini mendapatkan peningkatan daya jangkauannya, namun tidak akan dihomologasi secara terpisah sehingga tidak akan ada nilai rentang WLTP baru. Meski demikian, jangkauan nyata dari versi terbaru akan lebih besar dalam penggunaan sehari-hari.

Porsche Taycan 2021. (Porsche)

Kemudian dalam mode Normal dan Range, motor listrik depan hampir sepenuhnya dipisahkan dan dihilangkan energinya dalam rentang beban parsial pada model penggerak semua roda. Tidak ada penggerak yang ditransmisikan ke kedua gandar saat mobil melaju atau berhenti, sehingga fungsi freewheel listrik dapat mengurangi kerugian drag.

Kini Porsche Taycan juga sudah bisa mengisi daya di perjalanan berkat teknologi Porsche Destination Charging. Saat ini telah ditawarkan lebih dari 2.000 titik pengisian AC di lebih dari 50 negara di sejumlah lokasi seperti hotel, restoran, bandara, mal, klub olahraga, dan marina tertentu.

Selain daya jangkau yang ditingkatkan, Taycan terbaru ini juga sudah dilengkapi Remote Park Assist. Fitur ini memungkinkan pengemudi untuk mengontrol manuver parkir dari jarak jauh melalui ponsel. Jadi mobil dapat masuk dan keluar dari tempat parkir tanpa adanya pengemudi.

Konektivitas mobil juga sudah mendapatkan upgrade berupa penambahan Porsche Communication Management (PCM) generasi keenam. PCM 6 ini mencakup integrasi Apple Music, Apple Podcast, Apple CarPlay, dan Android Auto. Sistem navigasi satelit pada mobil ini juga sudah menggunakan pencarian online point of interest (POI) yang menampilkan informasi lebih jelas.

Porsche Taycan 2021 ini menghadirkan opsi Paint to Sample dan Paint to Sample Plus baru. Opsi pertama memungkinkan penambahan 65 warna tambahan, termasuk Moonlight Blue Metallic, Acid Green, Rubystar, Riviera Blue dan Viola Metallic. Sementara pada opsi Paint to Sample Plus, knsumen bisa menyesuaikan sendiri warna mobilnya sesuai dengan keinginan.

Porsche Taycan merupakan salah satu mobil Porsche yang sukses di pasaran. Selama beberapa bulan terakhir, sudah ada sekitar 20.000 unit yang dikirimkan di paruh pertama 2021. Namun angka ini masih sedikit kalah dengan penjualan di 2020 secara keseluruhan.

