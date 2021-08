Sejarah Toyota Corolla di Indonesia, Sudah Berkiprah Selama 51 Tahun

TEMPO.CO, Jakarta - Toyota Corolla ternyata sudah hadir di Indonesia sejak 1970 silam. Hampir setiap generasi sedan Corolla selalu meramaikan pasar otomotif tanah selama kurang lebih 51 tahun. Model ini pertama kali diperkenalkan di Jepang pada 1966.

Hingga saat ini sudah ada 12 generasi Toyota Corolla yang dirilis di Indonesia, mulai dari generasi kedua hingga yang generasi terakhir Corolla Altis. Namun hanya generasi pertama yang tidak masuk ke Tanah Air.

Sedan ini memang cukup populer di pasar global, termasuk Indonesia. Bahkan baru-baru ini, Toyota Corolla mencetak sejarah dengan catatan 50 juta penjualan secara global.

Berikut adalah daftar 12 generasi Toyota Corolla yang dijual di Indonesia, dilansir Tempo dari laman resmi Tunas Toyota hari ini, Jumat, 27 Agustus 2021.

1. Generasi ke-2

Generasi ke-2 Corolla pertama kali rilis pada 1970 dan mengawali kiprah Corolla di Indonesia. Sedan ini hadir dalam versi 4 pintu dan dibekali mesin 3K 1.200cc yang dipadukan dengan transmisi manual 4 kecepatan.

Dari tahun 1970 hingga 1974, sedan ini dianggap sebagai mobil tangguh karena tidak hanya digunakan sebagai kendaraan pribadi, tetapi juga sempat menjadi mobil taksi di Indonesia.

2. Generasi ke-3

Pada generasi ketiga ini, mesin yang digunakan masih sama dengan generasi kedua. Perbedaannya terletak pada sisi desainnya, di mana lampu utamanya lebih lebar dari generasi sebelumnya. Sedan Corolla ketiga ini dirilis pada 1975.

3. Generasi ke-4 Corolla DX

Generasi keempat Toyota Corolla hadir di Tanah Air pada tahun 1979. Sedan yang dikenal dengan nama Corolla DX ini mengusung mesin 4K berkubikasi 1,3 liter yang dipadukan dengan transmisi manual 4 kecepatan.

Dari segi desain, sedan ini ditawarkan dalam varian 4 pintu. Bagian eksteriornya yang semula dibuat serba bulat, diubah menjadi serba kotak.

4. Generasi ke-5

Di tahun 1983, Toyota kembali menghadirkan generasi baru Corolla yang menjadi generasi kelima. Pada generasi ini, tampilan Corolla sudah disempurnakan dari generasi sebelumnya. Ini terlihat dari bentuk bodinya yang semakin rapi dan mesin yang lebih bertenaga.

Mobil berkode GL ini dibekali mesin 2A berkapasitas 1.300cc yang dikawinkan dengan transmisi manual 5 kecepatan. Mesinnya sempat ditingkatkan pada 1985 menggunakan mesin 2E berkubikasi 1.300cc.

5. Generasi ke-6

Kehadiran Toyota Corolla generasi keenam pertama kali berlangsung pada 1987. Tampil makin impresif, sedan ini sudah menggunakan teknologi camshaft ganda atau TwinCam dan transimisi otomatis.

Pada saat dipasarkan, Corolla generasi ke-6 ini disematkan mesin 2E berkubikasi 1.300 cc. Kemudian dua kali ditingkatkan menggunakan mesin 4A-FE 1,6 liter dan mesin 4A-GE 1,6 liter.

6. Generasi ke-7 Corolla Greco

Toyota Corolla generasi ketujuh pertama kali hadir pada 1993 dengan naman Corolla Greco, yang merupakan singkatan dari Great Corolla. Sedan ini mengusung mesin yang sama dengan generasi keenam, yakni mesin 2E 1,3 liter karburator dan mesin 4A-FE 1,6 liter DOHC injeksi.

7. Generasi Ke-8 All New Corolla

Pada 1996, Toyota menghadirkan New Corolla dan All New Corolla yang menjadi generasi ke-8 Corolla di Indonesia. Dibanding generasi sebelumnya, All New Corolla memiliki perbedaan pada lampu belakang yang berbentuk kotak.

All New Corolla dibekali mesin 4A-FE berkapasitas 1,6 liter DOHC injeksi. Kemudian sempat ditingkatkan melalui model facelift menggunakan mesin 7A-FE 1,8 liter DOHC injeksi. Mesin ini dipadukan dengan dua opsi transmisi, yakni manual 5 kecepatan dan otomatis 4 kecepatan.

8. Generasi ke-9 Corolla Altis

Pada 2001, All New Corolla mulai digantikan dengan kehadiran Corolla Altis yang menjadi generasi ke-9 Corolla. Berbagai sektor sudah ditingkatkan pada Corolla Altis, mulai dari mesin, desain yang lebih modern, hingga fitur keselamatannya.

Dari sektor dapur pacu, sedan ini menggunakan mesin 1ZZ-FE berkubikasi 1,8 liter dan sudah mengusung teknologi VVT-i. Sedan ini punya dua pilihan transmisi, yakni manual 5 kecepatan dan otomatis 4 kecepatan.

9. Generasi ke-10 Toyota Altis

Corolla Altis mendapatkan versi terbarunya pada 2006 yang diberi nama Toyota Altis. Corolla generasi ke-10 ini hadir dalam dua varian mesin, yakni 2ZR-FE 1.800cc DOHC dan mesin 3ZR-FE 2,0 liter DOHC berteknologi Dual VVT-i dan sudah didukung transmisi otomatis CVT.

Pada Toyota Altis ini turut disematkan sejumlah fitur keselamatan seperti Airbags, Anti-lock Braking System (ABS), Electronic Brake Distribution (EBD), Cruise Control, dan Audio Control.

10. Generasi ke-11 Altis

Generasi ke-11 Toyota Corolla diluncurkan pada 2014 dengan masih menggunakan nama Altis. Hanya saja secara tampilan, sedan Altis ini memiliki desain yang lebih sporty dan tajam bila dibandingkan generasi sebelumnya.

Mesin yang digunakan adalah mesin 2ZR-FE berkubikasi 1.800cc dengan teknologi Dual VVT-i. Pada generasi ke-11 ini juga sudah dilengkapi dengan fitur Sport Drive Mode yang membuat mesin lebih bertenaga.

11. Generasi ke-12 Toyota Corolla Altis

Pada generasi ke-12 atau generasi terakhir, Corolla hadir dengan desain lebih mewah dan dilengkapi teknologi canggih. Toyota Corolla Altis ini pertama kali dihadirkan pada 2019.

Sedan ini memiliki 2 varian mesin, yakni mesin bensin 2ZR-FBE 1,6 liter dan mesin hybrid yang merupakan perpaduan mesin bensin 2ZR-FE 1,8 liter dengan motor listrik. Kedua mesin ini menggunakan transmisi otomatis CVT 7 kecepatan dan sudah dibekali fitur Toyota Safety Sense.

Melansir laman resmi Toyota Astra Motor, All New Toyota Corolla Altis saat ini dijual dengan harga Rp 495,95 juta untuk varian G A/T. Sementara varian V A/T dilego Rp 517,55 juta dan varian Hybrid A/T dijual seharga Rp 595,65 juta.

Di Indonesia, model terbarunya hadir dalam dua pilihan yakni Corolla Altis (sedan) dan Corolla Cross (SUV). Keduanya tersedia dalam pilihan mesin bensin dan hybrid. Selain model yang lebih baru, komunitas Corolla dengan model klasik juga tumbuh subur. Salah satu model yang ramai dibangun kembali (restorasi) dan menjadi koleksi adalah Corolla DX yang populer di era 1980an.

