MRI Klaim Sudah Kantongi 70 SPK Renault Kiger

TEMPO.CO, Jakarta - PT Maxindo Renault Indonesia resmi memasarkan Renault Kiger di Tanah Air, Jumat, 27 Agustus 2021. Model yang mengisi segmen SUV kompak ini ditawarkan dengan harga Rp 278 juta on the road Jakarta. Namun, MRI memberikan harga spesial sebesar Rp 275,9 juta hingga akhir September 2021.



COO MRI Davy J. Tuilan mengklaim bahwa kehadiran Kiger mendapatkan sambutan yang positif dari konsumen di Indonesia. Ia mengklaim, sejak diperkenalkan secara terbatas pada awal Juli lalu hingga peluncuran hari ini, MRI sudah mengantongi total 70 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) untuk Kiger.



“Ini sangat mengejutkan sekali karena awal Juli lalu merupakan saat di mana Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat diberlakukan tetapi pemesanan Kiger mencapai 70 SPK,” kata Davy dalam keterangan pers secara virtual, Jumat.



Menurut Davy, potensi market Kiger di Indonesia cukup menjanjikan. Hal ini bisa dilihat dari hot prospect yang sudah masuk. “Kalau dilihat dari hot prospect sudah hampir menyentuh 400 unit. Ini sangat bagus untuk awal Kiger di Indonesia,” ujar dia. “Inden saat ini sekitar 3-4 bulan.”



Sementara itu, Managing Director MRI, Rudy Salim, menambahkan bahwa Kiger saat ini sudah bisa dipesan di seluruh dealer Renault di Indonesia. “Nantinya juga akan melengkapi line up Renault di marketplace yang dipasarkan di Indonesia,” kata Rudy.



Renault Kiger mengisi segmen SUV kompak. Bersaing dengan sejumlah model seperti Toyota Raize, Daihatsu Rocky, Kia Sonet, dan Nissan Magnite. Model-model tersebut juga dipasarkan dengan harga di bawah Rp 300 juta.

