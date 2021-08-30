Senin, 30 Agustus 2021
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Klasemen Moto2: Rider Andalan Pertamina Mandalika dan Federal Oil Tak Berubah

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Editor:

Rafif Rahedian

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  • Bo Bendsneyder, Pembalap Pertamina Mandalika SAG Team. (instagram/@bobendsneyder)

    Bo Bendsneyder, Pembalap Pertamina Mandalika SAG Team. (instagram/@bobendsneyder)

    TEMPO.CO, Jakarta - Pembalap andalan Pertamina Mandalika, Bo Bendsneyder tidak mengalami perubahan posisi di klasemen sementara Moto2 2021. Hal serupa juga dialami oleh rider Federal Oil, Fabio Di Giannantonio.

    Bensneyder masih bertahan di peringkat ke-14 dengan torehan 40 poin. Itu terjadi ketika dirinya hanya mampu menyelesaikan balapan Moto2 GP Inggris di posisi 15 pada Minggu, 29 Agustus 2021.

    Rider keturunan Indonesia tersebut alhasil hanya berhak membaw apulang satu poin di seri balapan Sirkuit Silverstone kemarin. Ia membutuhkan setidaknya 30 poin atau lebih untuk menembus zona 10 besar klasemen Moto2.

    Berbeda dengan Bendsneyder yang hanya mendapatkan tambahan poin sedikit, Giannantonio justru berhasil membawa 11 angka dari Sirkuit Silverstone. Itu ia dapatkan setelah sukses menempati peringkat ke-5 di Moto2 GP Inggris 2021.

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    Sayangnya, tambahan poin itu tidak mengubah posisinya di P7 klasemen sementara Moto2 2021. Ia masih belum bisa menyingkirkan Augusto Fernandez (Elf Marc VDS Racing Team) dan Aron Canet (Kipin Energy Aspar Team).

    Giannantonio sendiri sebenarnya hanya memiliki selisih satu poin dengan dua pembalap di atasnya tersebut. Jika ia tampil konsisten di sisa musim ini, bukan tidak mungkin ia bakal kembali ke posisi 5 besar klasemen Moto2 2021.

    Klasemen Moto2 2021

    1. Remy GARDNER - Kalex - 231
    2. Raul FERNANDEZ - Kalex - 187
    3. Marco BEZZECCHI - Kalex - 179
    4. Sam LOWES - Kalex - 127
    5. Aron CANET - Boscoscuro - 92
    6. Augusto FERNANDEZ - Kalex - 92
    7. Fabio DI GIANNANTONIO - Kalex - 91
    8. Ai OGURA - Kalex - 87
    9. Marcel SCHROTTER - Kalex - 75
    10. Xavi VIERGE - Kalex - 67
    11. Jorge NAVARRO - Boscoscuro - 58
    12. Joe ROBERTS - Kalex - 56
    13. Celestino VIETTI - Kalex - 46
    14. Bo BENDSNEYDER - Kalex - 40
    15. Somkiat CHANTRA - Kalex - 35
    16. Tony ARBOLINO - Kalex - 33
    17. Cameron BEAUBIER - Kalex - 26
    18. Albert ARENAS - Boscoscuro - 23
    19. Jake DIXON - Kalex - 21
    20. Stefano MANZI - Kalex - 20
    21. Marcos RAMIREZ - Kalex - 16
    22. Thomas LUTHI - Kalex - 16
    23. Hector GARZO - Kalex - 12
    24. Nicolò BULEGA - Kalex - 12
    25. Lorenzo DALLA PORTA - Kalex - 10
    26. Hafizh SYAHRIN - NTS - 8
    27. Simone CORSI - MV Agusta - 7
    28. Fermín ALDEGUER - Boscoscuro - 4
    29. Alonso LOPEZ - Boscoscuro - 4
    30. Lorenzo BALDASSARRI - MV Agusta - 3
    31. Barry BALTUS - NTS - 2
    32. Yari MONTELLA - Boscoscuro - 0
    33. Tommaso MARCON - MV Agusta - 0
    34. Miquel PONS - MV Agusta - 0
    35. Fraser ROGERS - NTS - 0
    36. Taiga HADA - Kalex - 0
    37. Manuel GONZALEZ - MV Agusta - 0
    38. Piotr BIESIEKIRSKI - Kalex - 0
    39. Adam NORRODIN - Kalex - 0
    40. Keminth KUBO - Kalex - 0

    Baca: Moto2 Inggris: Pembalap Federal Oil P5, Pertamina Mandalika P11

    MOTOGP

  • Moto2
  • Pertamina Mandalika
  • Federal Oil
  • Bo Bendsneyder
  • Fabio Di Giannantonio

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