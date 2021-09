Pikap Listrik Rivian Diuji Melibas Genangan Air Setinggi Kap Mesin

TEMPO.CO, Jakarta - Startup mobil listrik, Rivian, membuktikan bahwa kendaraan listrik buatannya dapat digunakan untuk melaju di jalanan dengan genangan air yang cukup dalam.

Pikab listrik pertama buatannya, R1T, diuji dengan melintasi sebuah parit buatan yang telah diisi dengan air. Ketinggian airnya mencapai 76 cm. Rivian mengklaim mobil listrik buatannya bisa melaju di genangan air hingga kedalaman 91,4 cm.



Video pengujian ini diunggah langsung oleh pendiri sekaligus kepala eksekutif perusahaan R.J. Scaringe di akun twitternya seperti dilaporkan carscoops, 31 Agustus 2021.

Our engineers going for a quick dip! pic.twitter.com/1FYukLXXZl