Hyundai Meluncurkan Robotaxi Berbasis IONIQ 5 di Jerman

TEMPO.CO, Jakarta - Hyundai Motor Group meluncurkan robotaxi otonom berbasis IONIQ 5 menjelang pamerannya di IAA Mobility 2021 di Munich minggu depan.

Hyundai Motor Group dan Motion, perusahaan patungan Hyundai-Aptiv, telah bersama-sama mengembangkan taksi robo IONIQ 5 dengan sistem penggerak otonom Level 4, kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan, dikutip Yonhap, Rabu, 1 September 2021.

Produsen asal Korea Selatan itu mengatakan pihaknya berencana untuk memasok robotaxi Level 4 IONIQ 5 ke aplikasi berbagi perjalanan AS Lyft pada tahun 2023.

Kendaraan Level 4 dapat mengemudi sendiri dalam kondisi terbatas dan tidak akan beroperasi jika semua kondisi yang diperlukan tidak terpenuhi. Di Level 5, fitur mengemudi otomatis kendaraan dapat mengemudi dalam kondisi apa pun.

Hyundai Motor Co. dan startup mobilitas AS Aptiv membentuk usaha patungan 50:50 senilai US$ 4 miliar pada Maret 2020 untuk mencari sinergi dalam solusi mobilitas masa depan.

Pada Februari, pembuat sedan Sonata dan SUV Palisade itu meluncurkan model mobil listrik IONIQ 5 yang disematkan dengan platform modular global-listrik (E-GMP) EV-only milik grup, sejalan dengan dorongan elektrifikasi produsen mobil saingan.

