Hyundai Rilis Teaser SUV Listrik Ioniq 7

TEMPO.CO, Jakarta - Produsen asal Korea Selatan, Hyundai, semakin agresif menyambut era mobil listrik. Setelah mengumumkan target netral karbon pada pameran otomotif IAA Mobility Show 2021, Hyundai mengeluarkan teaser sejumlah model kendaraan listrik Ioniq.

Teaser itu diposting di akun twitter @hyundai_global pada 6 September 2021. Teaser itu terdiri dari tiga model yakni Ioniq 5, Ioniq 6 Concept Car, dan sebuah SUV listrik berukuran bongsor yang diduga adalah Ioniq 7.

Dari gambar yang disebar, tampak memiliki siluet aerodinamis berkat kaca depan berperingkat tinggi dan garis atap yang miring, sementara permukaannya setara dengan bahasa desain terbaru Hyundai.

Sebagai SUV listrik, Ioniq 7 memiliki facia depan tanpa gril dengan bilah LED horizontal dan unit LED vertikal di bemper.

Semua kendaraan Ioniq Hyundai akan menggunakan platform E-GMP khusus. Versi panjang akan muncul pada Ioniq 7 yang memungkinkan tiga baris kursi di dalam kabin, dengan enam atau tujuh kursi. Jarak sumbu roda yang panjang juga berarti ada ruang untuk paket baterai yang besar.

#Hyundai will electrify its entire model line-up in Europe by 2035, and by 2040 in other major markets.#CarbonNeutrality2045 #PositiveEnergy pic.twitter.com/YensZG6zvg