Jumat, 10 September 2021
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Hasil FP1 Moto3 Aragon 2021: Rider Indonesian Racing Tercepat, Andi Gilang P19

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Editor:

Rafif Rahedian

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  • Gabriel Rodrigo. Instagram/@gabrirodrigo2

    Gabriel Rodrigo. Instagram/@gabrirodrigo2

    TEMPO.CO, Jakarta - Rider Indonesian Racing Gabriel Rodrigo telah menyelesaikan sesi latihan bebas pertama (FP1) Moto3 Aragon, Spanyol, pada Jumat, 10 September 2021. Dirinya pun berhasil menjadi yang tercepat dengan mencatatkan waktu 1 menit 59.131 detik.

    Pembalap asal Argentina tersebut berhasil mengungguli Filip Salac (CarXpert PruestelGP) dengan selisih waktu 0.064 detik dan Niccolo Antonelli (Avintia VR46) 0.099 detik. Gabriel Rodrigo bahkan mampu lebih baik dari bintang Moto3, Pedro Acosta, yang hanya menempati P4.

    Hasil positif ini bisa menjadi modal penting bagi Gabriel untuk mendapatkan pole position di Moto3 Aragon 2021. Dengan begitu, dirinya berpeluang menghentikan tren buruk dalam beberapa balapan terakhir.

    Sementara itu, rekan setimnya di Indonesian Racing Gresini Moto3, Jeremy Alcoba justru tampil kurang meyakinkan di FP1. Bagaimana tidak, dirinya hanya mampu menempati peringkat ke-26 pada sesi latihan bebas pertama ini.

    Sedangkan pembalap asal Indonesia Andi Farid Izdihar alias Andi Gilang menampilkan performa yang cukup baik. Wakil tim pabrikan Honda Team Asia tersebut mampu menempati peringkat ke-19 pada FP1 Moto3 Aragon 2021.

    Meski absen pada seri balapan di Inggris pekan lalu, Andi Gilang tetap mampu beradaptasi dengan baik. Hal itu tak terlepas dari kerja keras yang ia lakukan selama tak pergi ke Sirkuit Silverstone.

    Hasil FP1 Moto3 Aragon 2021

    Pos.

    Rider

    Team

    Time

    Gap 1st/Prev.

    1

    Gabriel RODRIGO

    Indonesian Racing Gresini Moto3

    1'59.131

    2

    Filip SALAC

    CarXpert PruestelGP

    1'59.195

    0.064 / 0.064

    3

    Niccolò ANTONELLI

    Avintia VR46

    1'59.230

    0.099 / 0.035

    4

    Pedro ACOSTA

    Red Bull KTM Ajo

    1'59.368

    0.237 / 0.138

    5

    Andrea MIGNO

    Rivacold Snipers Team

    1'59.481

    0.350 / 0.113

    6

    Darryn BINDER

    Petronas Sprinta Racing

    1'59.507

    0.376 / 0.026

    7

    Tatsuki SUZUKI

    SIC58 Squadra Corse

    1'59.515

    0.384 / 0.008

    8

    Dennis FOGGIA

    Leopard Racing

    1'59.524

    0.393 / 0.009

    9

    Romano FENATI

    Sterilgarda Max Racing Team

    1'59.775

    0.644 / 0.251

    10

    Adrian FERNANDEZ

    Sterilgarda Max Racing Team

    1'59.950

    0.819 / 0.175

    11

    Jaume MASIA

    Red Bull KTM Ajo

    1'59.989

    0.858 / 0.039

    12

    Deniz ÖNCÜ

    Red Bull KTM Tech 3

    2'00.047

    0.916 / 0.058

    13

    Xavier ARTIGAS

    Leopard Racing

    2'00.155

    1.024 / 0.108

    14

    Lorenzo FELLON

    SIC58 Squadra Corse

    2'00.282

    1.151 / 0.127

    15

    Ayumu SASAKI

    Red Bull KTM Tech 3

    2'00.326

    1.195 / 0.044

    16

    Stefano NEPA

    BOE Owlride

    2'00.370

    1.239 / 0.044

    17

    Izan GUEVARA

    GAVIOTA GASGAS Aspar Team

    2'00.536

    1.405 / 0.166

    18

    Yuki KUNII

    Honda Team Asia

    2'00.604

    1.473 / 0.068

    19

    Andi Farid IZDIHAR

    Honda Team Asia

    2'00.706

    1.575 / 0.102

    20

    Riccardo ROSSI

    BOE Owlride

    2'00.709

    1.578 / 0.003

    21

    Ryusei YAMANAKA

    CarXpert PruestelGP

    2'00.878

    1.747 / 0.169

    22

    Sergio GARCIA

    GAVIOTA GASGAS Aspar Team

    2'00.886

    1.755 / 0.008

    23

    Carlos TATAY

    Avintia Esponsorama Moto3

    2'00.891

    1.760 / 0.005

    24

    Kaito TOBA

    CIP Green Power

    2'01.301

    2.170 / 0.410

    25

    Syarifuddin AZMAN

    Petronas Sprinta Racing

    2'01.311

    2.180 / 0.010

    26

    Jeremy ALCOBA

    Indonesian Racing Gresini Moto3

    2'01.629

    2.498 / 0.318

    27

    Maximilian KOFLER

    CIP Green Power

    2'01.940

    2.809 / 0.311

    28

    Alberto SURRA

    Rivacold Snipers Team

    2'02.174

    3.043 / 0.234

    Baca:

    MOTOGP

  • Moto3
  • Indonesian Racing
  • Andi Gilang
  • Gabriel Rodrigo
  • Jeremy Alcoba

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