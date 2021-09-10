Hasil FP1 Moto3 Aragon 2021: Rider Indonesian Racing Tercepat, Andi Gilang P19

TEMPO.CO, Jakarta - Rider Indonesian Racing Gabriel Rodrigo telah menyelesaikan sesi latihan bebas pertama (FP1) Moto3 Aragon, Spanyol, pada Jumat, 10 September 2021. Dirinya pun berhasil menjadi yang tercepat dengan mencatatkan waktu 1 menit 59.131 detik.
Pembalap asal Argentina tersebut berhasil mengungguli Filip Salac (CarXpert PruestelGP) dengan selisih waktu 0.064 detik dan Niccolo Antonelli (Avintia VR46) 0.099 detik. Gabriel Rodrigo bahkan mampu lebih baik dari bintang Moto3, Pedro Acosta, yang hanya menempati P4.
Hasil positif ini bisa menjadi modal penting bagi Gabriel untuk mendapatkan pole position di Moto3 Aragon 2021. Dengan begitu, dirinya berpeluang menghentikan tren buruk dalam beberapa balapan terakhir.
Sementara itu, rekan setimnya di Indonesian Racing Gresini Moto3, Jeremy Alcoba justru tampil kurang meyakinkan di FP1. Bagaimana tidak, dirinya hanya mampu menempati peringkat ke-26 pada sesi latihan bebas pertama ini.
Sedangkan pembalap asal Indonesia Andi Farid Izdihar alias Andi Gilang menampilkan performa yang cukup baik. Wakil tim pabrikan Honda Team Asia tersebut mampu menempati peringkat ke-19 pada FP1 Moto3 Aragon 2021.
Meski absen pada seri balapan di Inggris pekan lalu, Andi Gilang tetap mampu beradaptasi dengan baik. Hal itu tak terlepas dari kerja keras yang ia lakukan selama tak pergi ke Sirkuit Silverstone.
Hasil FP1 Moto3 Aragon 2021
Pos.
Rider
Team
Time
Gap 1st/Prev.
1
Gabriel RODRIGO
Indonesian Racing Gresini Moto3
1'59.131
2
Filip SALAC
CarXpert PruestelGP
1'59.195
0.064 / 0.064
3
Niccolò ANTONELLI
Avintia VR46
1'59.230
0.099 / 0.035
4
Pedro ACOSTA
Red Bull KTM Ajo
1'59.368
0.237 / 0.138
5
Andrea MIGNO
Rivacold Snipers Team
1'59.481
0.350 / 0.113
6
Darryn BINDER
Petronas Sprinta Racing
1'59.507
0.376 / 0.026
7
Tatsuki SUZUKI
SIC58 Squadra Corse
1'59.515
0.384 / 0.008
8
Dennis FOGGIA
Leopard Racing
1'59.524
0.393 / 0.009
9
Romano FENATI
Sterilgarda Max Racing Team
1'59.775
0.644 / 0.251
10
Adrian FERNANDEZ
Sterilgarda Max Racing Team
1'59.950
0.819 / 0.175
11
Jaume MASIA
Red Bull KTM Ajo
1'59.989
0.858 / 0.039
12
Deniz ÖNCÜ
Red Bull KTM Tech 3
2'00.047
0.916 / 0.058
13
Xavier ARTIGAS
Leopard Racing
2'00.155
1.024 / 0.108
14
Lorenzo FELLON
SIC58 Squadra Corse
2'00.282
1.151 / 0.127
15
Ayumu SASAKI
Red Bull KTM Tech 3
2'00.326
1.195 / 0.044
16
Stefano NEPA
BOE Owlride
2'00.370
1.239 / 0.044
17
Izan GUEVARA
GAVIOTA GASGAS Aspar Team
2'00.536
1.405 / 0.166
18
Yuki KUNII
Honda Team Asia
2'00.604
1.473 / 0.068
19
Andi Farid IZDIHAR
Honda Team Asia
2'00.706
1.575 / 0.102
20
Riccardo ROSSI
BOE Owlride
2'00.709
1.578 / 0.003
21
Ryusei YAMANAKA
CarXpert PruestelGP
2'00.878
1.747 / 0.169
22
Sergio GARCIA
GAVIOTA GASGAS Aspar Team
2'00.886
1.755 / 0.008
23
Carlos TATAY
Avintia Esponsorama Moto3
2'00.891
1.760 / 0.005
24
Kaito TOBA
CIP Green Power
2'01.301
2.170 / 0.410
25
Syarifuddin AZMAN
Petronas Sprinta Racing
2'01.311
2.180 / 0.010
26
Jeremy ALCOBA
Indonesian Racing Gresini Moto3
2'01.629
2.498 / 0.318
27
Maximilian KOFLER
CIP Green Power
2'01.940
2.809 / 0.311
28
Alberto SURRA
Rivacold Snipers Team
2'02.174
3.043 / 0.234
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