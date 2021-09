Honda Modif Contest Tahun Ini Dimeriahkan 600 Modifikator

TEMPO.CO, Jakarta - Ajang modifikasi Honda Modif Contest (HMC) kembali digelar tahun ini. Kontes yang diinisiasi PT Astra Honda Motor (AHM) ini akan digelar secara daring dengan peserta lebih dari 600 modifikator dari seluruh Indonesia.

General Manager Marketing Planning and Analysis AHM Andy Wijaya mengatakan bahwa kontes tahun ini menjadi penyelenggaraan Honda Modif Contest ke-13. HMC terbukti menjadi salah satu wadah untuk kreasi modifikator Tanah Air.

"Bagi para modifikator, segera daftarkan karya-karya terbaik di atas sepeda motor kesayangan anda. Inilah saatnya menghasilkan karya inspiratif bagi para pecinta modifikasi di seluruh Indonesia,” kata Andy dalam siaran pers yang diterima Tempo hari ini, Senin, 13 September 2021.

Para modifikator dapat mengikuti kontes ini dengan melakukan registrasi melalui situs Astra Honda. Setelah daftar, peserta diminta untuk mengirimkan foto karya modifikasi sepeda motor Honda kesayangannya selama periode 27 September hingga 31 Oktober 2021.

Nantinya seluruh karya modifikasi ini akan dipamerkan secara virtual pada 8 Oktober hingga 3 November 2021 melalui microsite welovehonda dan sosial media Hondamodifikasi.

Pemenang regional akan diumumkan melalui sosial media pada 4 hingga 16 November dan selanjutnya seluruh pemenang akan melaju ke putaran final battle yang diselenggarakan pada 4 Desember 2021.

HMC 2021 akan melombakan 9 kategori, yakni All stock/Bolt On & Advance untuk sepeda motor produksi di bawah tahun 2006, lalu ada kategori Matic & Cub Stock/Bolt On, Matic & Cub Advance, Sport Naked, Sport Fairing, Sticker/decals, Racing Style, Community Touring untuk kategori sepeda motor dengan produksi di atas tahun 2006.

Kemudian dibuka juga kategori untuk semua kategori skutik, cub dan sport Honda dari semua tahun produksi,yakni kelas Free for All (FFA).

Seluruh pemenang dari masing-masing kategori akan bersaing di putaran final HMC 2021 untuk memperebutkan 3 gelar modifikator terbaik, yakni pada kategori National Champion Matic & Cub, National Champion sport, dan National Champion Free for All.

Selain mendapatkan hadiah yang sudah disediakan, ketiga pemenang Honda Modif Contest juga berkesempatan mengikuti ajang Honda Dream Ride Project. Mereka akan mendapatkan arahan khusus dari mentor modifikator terbaik di Indonesia.

