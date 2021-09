Harta Kekayaan Naik Kala Pandemi, Koleksi Mobil Luhut Pandjaitan Berkurang

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menjadi salah satu menteri era Jokowi yang hartanya meningkat selama pandemi. Harta Luhut bahkan naik signifikan selama periode 2020.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), harta kekayaan Luhut, per 30 Desember 2020, mencapai Rp745.118.108.997. Jumlah tersebut meningkat signifikan, yang sebelum hanya menyentuh Rp677.440.505.710.

Total kekayaan Luhut tersebut terdiri dari harta atas tanah dan bangunan senilai Rp244.019.517.000, harta atas alat transportasi dan mesin sebesar Rp2.485.097.000, dan harta bergerak lainnya, Rp3.382.794.000.

Kemudian juga ada harta kekayaan atas surat berharga senilai Rp106.164.485.850, kas dan setara kas: Rp106.164.485.850, harta lainnya: Rp207.126.326.280, dan utang sebesar Rp12.000.000.000.

Dari seluruh kekayaan ini, terdapat koleksi kendaraan di garasi rumah Luhut, yang nilainya mencapai Rp2.485.097.000. Kendaraan yang dimiliki mantan Menkopolhukam ini terdiri dari dua sepeda motor dan tiga buah mobil.

Jumlah koleksi mobil Luhut sendiri nyatanya berkurang, jika dibandingkan dengan periode 2019. Saat itu, ia diketahui memiliki empat mobil, yakni Isuzu Panther LM 25, Lexus LS 460 AT, Lexus Jeep, dan Toyota Alphard.

Berikut adalah daftar koleksi kendaraan Luhut Binsar Panjaitan, dilansir dari LHKPN hari ini, Selasa, 14 September 2021.

1. Isuzu Panther LM 25 tahun 2006 senilai Rp60 juta

2. Lexus LS 460 AT tahun 2016 senilai Rp1,5 miliar

3. Sepeda motor Honda Solo NF11T11C1MT tahun 2015 senilai Rp7,45 juta

4. Toyota Alphard 3.5 Q AT tahun 2016 senilai Rp900 juta

5. Sepeda motor Honda Solo H1BO2N42LO A/T tahun 2020 senilai Rp17,647 juta.

