Nissan GT-R 2022 Meluncur di Jepang, Grade Tertinggi Diproduksi 100 Unit

Nissan GT-R Track edition engineered by NISMO T-spec 2022. (Nissan)

TEMPO.CO, Yokohama - Nissan Motor Co., Ltd. hari ini meluncurkan GT-R baru untuk pasar Jepang. Jajaran model mencakup dua kelas terbatas, GT-R Premium Edition T-spec dan GT-R Track Edition Engineered by NISMO T-spec. Semuanya dijadwalkan mulai dijual pada paruh kedua Oktober 2021.

Nissan GT-R ditawarkan dengan harga mulai 10,8 juta yen atau setara Rp 1,4 miliar (kurs saat ini 1 yen = Rp 129). Sedangkan dua tipe tertinggi, GT-R Oremium Edition T-spec dan GT-R Track Edition Engineered by NISMO T-spec ditawarkan dengan harga 15,9 juta yen dan 17,8 juta yen (setara Rp 2,06 miliar dan Rp 2,3 miliar).

Dua edisi terbatas T-spec secara khusus dilengkapi dengan rem keramik karbon eksklusif, spoiler belakang serat karbon, kap mesin eksklusif, dan emblem eksklusif untuk depan dan belakang. Model ini hanya akan diproduksi sebanyak 100 unit.

Nissan GT-R Premium edition T-spec 2022. (Nissan)

Dua warna baru, Midnight Purple dan Millennium Jade, telah ditambahkan ke opsi T-spec. Midnight Purple adalah versi lanjutan dari warna yang digunakan pada GT-R generasi sebelumnya dan terinspirasi oleh perubahan warna aurora borealis. Warna Millennium Jade memancarkan kecanggihan dan menghadirkan kehadiran yang tenang namun kuat.

Nama T-spec mewakili filosofi GT-R dalam memimpin dan membentuk waktu dan terinspirasi oleh kata tren dan traksi.

Interior Nissan GT-R Premium edition T-spec 2022. (Nissan)

Nissan GT-R Premium Edition T-spec juga memiliki desain interior eksklusif, velg Rays forged alloy (perunggu), dan suspensi yang memanfaatkan pengurangan bobot di bawah pegas. Lebar pelek roda yang diperluas telah meningkatkan kekakuan ban, memungkinkan penanganan yang mulus dan sensitif.

Dikembangkan dengan fokus pada peningkatan performa berkendara, GT-R Track Edition yang direkayasa oleh NISMO T-spec dilengkapi secara khusus dengan atap serat karbon eksklusif dan spoiler belakang yang juga dari serat karbon.

Nissan GT-R Track Edition yang direkayasa oleh NISMO adalah grade berdasarkan model standar yang disempurnakan dengan teknologi NISMO.

