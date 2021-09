Honda Jakarta Center Gelar Pameran Virtual Expo hingga 26 September

TEMPO.CO, Jakarta - Honda Jakarta Center (HJC) menggelar pameran virtual bertajuk Virtual Expo Honda dari 13 hingga 26 September 2021. Pameran ini dapat diakses melalui laman Virtual Expo Honda dengan jam operasional setiap hari pukul 09.00 - 21.00 WIB.

Virtual Expo Honda merupakan pameran mobil Honda yang digelar secara online. Pameran ini melibatkan seluruh jaringan diler Honda di Jabodetabek dengan menghadirkan program penjualan menarik, hiburan, serta informasi lengkap terkait produk Honda.

"Melalui Virtual Expo Honda ini konsumen dapat berkonsultasi secara langsung mengenai mobil yang mereka inginkan, transaksi pembelian dan menikmati hiburan dengan tetap di rumah saja tanpa mengurangi esensi sebuah pameran," kata Event & Activity Manager HJC, Vincent Widjaja dalam siaran pers yang diterima Tempo hari ini, Selasa, 14 September 2021.

Pameran virtual ini menampilkan seluruh produk mobil Honda mulai dari BR-V, HR-V, Civic Turbo, City, hingga Civic Type R. Kemudian terdapat Sensing Corner yang memajang beberapa model mobil Honda dengan fitur Honda Sensing seperti All New Honda Accord, New Honda Odyssey, dan New Honda CR-V.

Selain itu terdapat juga RS Corner yang menampilkan mobil-mobil Honda yang menggunakan emblem RS seperti New Honda Brio RS Urbanite, Honda Mobilio RS, New Honda Civic Hatchback RS, dan Honda City Hatchback RS.

Dalam pameran ini juga terdapat sejumlah keuntungan bertransaski mobil Honda mulai dari Extra Cashback dan Voucher Service senilai Rp 1 juta, notebook, smart TV, smartphone, hingga uang elektronik.

Virtual Expo Honda juga menawarkan sejumlah fasilitas skema pembayaran mobil baru Honda seperti, DP 15 persen, bunga 0 persen, cicilan ringan mulai dari Rp 1,7 juta, dan diskon biaya administrasi senilai Rp 1,7 juta.

Pameran otomotif ini juga dilengkapi fitur live chat untuk konsumen bisa konsultasi terkait pembelian, informasi mobil, dan booking test drive. Konsumen juga bisa menggunakan fitur call me back agar bisa dihubungi wiraniaga Honda untuk menerima informasi lengkap mengenai fitur mobil Honda.

