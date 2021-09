Aksi Nekat Pengemudi Mitsubishi Saat Mengendarai Mobil di Jalur Kereta Api

TEMPO.CO, Jakarta - Seorang pengemudi Mitsubishi tertangkap kamera melakukan aksi nekat dengan mengendarai mobilnya di jalur kereta api di Birmingham, Inggris. Pengendara itu dikabarkan sudah menjalankan kendaraannya sekitar setengah mil di rel kereta tersebut.

Insiden ini membuat jadwal kereta api mengalami penundaan selama delapan jam. Sementara itu, menurut laporan Carscoop, pengemudi nekat tersebut adalah seorang pria bernama Aaron O’Halloran (31).

Ia dilaporkan mengendarai mobil Mitsubishi melalui gerbang di Stasiun Duddeston, dan menempuh jarak setengah mil ke arah Stasiun Aston. Dirinya pun kemudian meninggalkan kendaraan di seberang rel dan melarikan diri dari tempat kejadian.

“Ini adalah tindakan yang sangat berbahaya dan tidak masuk akal oleh O'Halloran yang menyebabkan risiko signifikan bagi penumpang dan kerusakan kereta api,” kata Inspektur Detektif Reymond Ascott, dikutip dari btp.police.uk.

