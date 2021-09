New Audi RS 4 Avant Meluncur di Indonesia, Harga Tembus Rp2,7 Miliar

TEMPO.CO, Jakarta - PT Garuda Mataram Motor selaku pemegang merek Audi di Indonesia, secara resmi meluncurkan The New Audi RS 4 Avant. Mobil bergaya station wagon ini hadir di Tanah Air dengan desain baru dan mesin yang lebih bertenaga.

Menurut Presiden Direktur PT Garuda Mataram Motor Andrew Nasuri, New Audi RS 4 Avant ini mengusung kehebatan sebuah mobil sport dengan tetap memberikan kegunaan berkendara harian.

"Mobil ini menjadi salah satu konsep terbaik yang menjadi ciri khas Audi selama 25 tahun terakhir,” kata Andrew dalam siaran pers yang diterima Tempo hari ini, Kamis, 16 September 2021.

Bicara spesifikasi, RS 4 Avant terbaru ini dibekali mesin bensin v6 2,9 liter TFSI Twin-turbo. Secara performa, mesin ini mampu menghasilkan tenaga maksimal 450 PS dan torsi 600 Nm. Mobil baru itu juga mampu berakselerasi dari kecepatan 0-100 km/jam dalam waktu 4,1 detik.

Secara tampilan, New RS 4 Avant mendapatkan perubahan desain grille singleframe yang kini lebih lebar dan lebih rata. Lampu depannya menggunakan LED dengan bezel berwarna gelap serta fender depan dan belakangnya lebih lebar 30mm dibanding model A4 biasa.

Tampilan mobil ini semakin sporty berkat penggunaan aksen hitam pada ambang jendela, bingkai kaca depan dan belakang. Kemudian rumah kaca spionnya dibalut aksen karbon serta roof-rail yang juga berwarna hitam.

RS 4 Avant terbaru ini hadir dengan velg forged alloy 10-spoke berukuran 19 inci, yang dibalut ban standar 265/35 R19. Kaliper remnya berwarna merah dan ada opsi rem keramik RS dengan kaliper merah atau Anthracite Gray.

Masuk ke bagian kabin, interior New RS 4 Avant mendapatkan sentuhan alumunium race Anthracite sebagai aksen standar. Roda kemudinya dibalut kulit, 3-spoke dengan tombol-tombol Multifungsi Plus, dan flat-bottomed dengan tombol “RS MODE” di bagian bawahnya.

Pada bagian tengah dasbor terdapat panel infotainment layar sentuh MMI berukuran 10,1 inci yang sudah menggunakan sistem operasi terbaru. Sementara panel instrumennya menggunakan sistem Audi Virtual Cockpit Plus, yang memuat informasi seperti tekanan ban, torsi, output daya, suhu oli mesin, hingga pengukuran akselerasi.

The New Audi RS 4 Avant tersedia dalam pilihan warna Tango Red Metallic, Turbo Blue, Daytona Gray Pearl Effect, Navarra Blue Metallic, Sonoma Green Metallic, Glacier White Metallic, Nardo Gray, dan Mythos Black Metallic. Dalam urusan harga, Audi RS 4 Avant terbaru ini dipasarkan dengan banderol Rp2.799.000.000 on the road (OTR) Jakarta.

