Honda Bakal Rilis Mobil Baru 21 September 2021, All New BR-V?

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor (HPM) akan meluncurkan mobil baru pada Selasa, 21 September mendatang. Informasi ini diketahui dari undangan peluncuran yang diterima Tempo hari ini, Jumat, 17 September 2021.

"Honda sebagai salah satu produsen mobil di dunia terus melakukan inovasi dan mengembangkan teknologi terdepan pada semua barisan mobil yang dimiliki. Pada tahun 2021 ini, kami kembali bersiap meluncurkan mobil terbaru untuk melengkapi portofolio beragam segmen kendaraan Honda," tulis Honda dalam undangan tersebut.

Meskipun belum belum diketahui model apa yang nanti diluncurkan, namun Tempo memperkirakan mobil baru ini adalah All New BR-V. Honda BR-V sendiri merupakan salah satu mobil Honda yang masih laris manis di Indonesia.

Spekulasi kehadiran New BR-V ini semakin kuat mengingat sejak diluncurkan pada 2016 lalu, SUV ini sudah jarang mendapatkan penyegaran. Kemudian beberapa waktu lalu juga muncul bocoran gambar dari All New Honda BR-V ini.

Honda N7X Cocnept. (Honda)

Dari bocoran gambar tersebut sudah tampak jelas akan kehadiran All New Honda BR-V. Uniknya bentuk mobil tersebut hampir identik dengan Honda N7X Concept, yang beberapa waktu lalu dipamerkan di beberapa kota besar di Indonesia.

Secara tampilan, dari bocoran gambar tersebut terlihat garis chrome pada jendela samping dan garnish silver di bawah samping yang menghilang. Tampilannya juga semakin simpel berkat lip spoiler belakang yang dihilangkan dan bentuk bumper belakangnya juga lebih sederhana. Lalu bagasi belakang mendapatkan garis tambahan di atas pelat nomor.

Sementara secara keseluruhan, tampilan Honda BR-V baru ini masih sama dengan model sebelumnya. Terdapat kamera yang menggantung di spion kiri untuk Honda laneWatch.

Sesuai dokumen di NJKB Samsat, BR-V baru akan ditawarkan dengan empat grade, yaitu S, E, Prestige, dan Prestige Honda Sensing (HS). Selain itu, dari beberapa model mobil baru Honda tersebut, terlihat bahwa harga paling murahnya senilai Rp180 juta. Sedangkan harga termahalnya mencapai Rp217 juta.

Pada varian tertingginya, produsen kendaraan ternama itu dikabarkan bakal menggunakan teknologi Honda Sensing (HS). Fitur itu nantinya bakal mengedepankan bantuan keselamatan saat berkendara.

Honda BR-V mengisi segmen Low SUV, bersaing dengan sejumlah model seperti Toyota Rush, Daihatsu Terios, Suzuki XL7, hingga Mitsubishi Xpander Cross.

