Daihatsu Terios Facelift 2021 Sudah Pakai Teknologi Eco Idle

TEMPO.CO, Jakarta - PT Astra Daihatsu Motor (ADM) resmi meluncurkan Daihatsu Terios Facelift hari ini, Jumat, 17 September 2021. Pembaruan yang dihadirkan pada Terios terbaru ini adalah penyematan teknologi Eco Idle dan penambahan fitur keselamatan.

Menurut Head, Test & Validation Division, Research & Development Directorate PT ADM, Yasuo Sahashi, Eco Idle ini merupakan teknologi yang berfungsi mematikan mesin secara otomatis ketika kendaraan dalam kondisi berhenti dengan tujuan menghemat konsumsi bahan bakar, mengurangi tingkat emisi gas buang, sehingga membuat kendaraan semakin ramah lingkungan.

"Fitur ini akan nyala ketika posisi kecepatan 0, transmisi diposisi D, dan rem diinjak. Kalau di tanjakan, fitur ini berfungsi jika kemiringannya maksimum 5 derajat," ujar Sahashi, dalam konferensi pers hari ini, Jumat, 17 September 2021.

Kemudian pengemudi tidak perlu takut kepanasan saat fitur Eco Idle ini menyala, karena sistem mobil akan menjaga suhu di kabin tetap nyaman dengan tidak lebih dari 22 derajat celcius. Apabila suhu melebihi batas tersebut, maka sistem akan secara otomatis menyalakan kembali mesin mobil.

"Fitur ini bisa diaktifkan atau dinonaktifkan oleh pengemudi sesuai dengan kebutuhan. Eco Idle ini mampu menghemat bahan bakar hingga 10 persen," kata Sahashi.

Selain fitur Eco Idle, Daihatsu Terios Facelift ini juga mendapatkan fitur keselamatan baru, yakni VSC (Vehicle Stability Control) dan HSA (Hill Start Assist).

Fitur VSC berfungsi mencegah over steer dan under steer ketika berbelok atau bermanuver. Sementara HSA berfungsi mencegah mobil bergerak mundur saat berada di tanjakan dengan memberi waktu beberapa detik untuk memindahkan posisi kaki dari pedal rem ke pedal gas sehingga pengemudi tidak khawatir mobil akan mundur.

Soal harga, Daihatsu Terios Facelift ini sudah termasuk diskon PPnBM 100 persen yang diberlakukan mulai hari ini. Mobil ini dijual dengan harga terendah Rp 205,1 juta dan harga tertingginya Rp 255,6 juta.

Berikut adalah daftar harga Daihatsu Terios, kembaran Toyota Rush, per 17 September 2021 setelah diskon PPnBM 100 persen.

All New Terios R Custom MT Rp 246,4 juta

All New Terios R Custom AT Rp 255,6 juta

All New Terios R MT Rp 234,5 juta

All New Terios R AT Rp 243,7 juta

All New Terios X MT Rp 205,1 juta

All New Terios X AT Rp 224,3 juta

Baca juga: Daihatsu Terios 2021 Tambah Fitur Baru, Simak Daftar Harganya