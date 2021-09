Corolla Hidrogen Digeber di Sirkuit Suzuka, Bos Toyota Jadi Pembalap

Reporter: Non Koresponden

TEMPO.CO, Jakarta - Toyota Motor Corporation hari ini mengumumkan mobil hidrogen akan digunakan pada balapan 5 jam Seri Super Taikyu 2021.

Toyota didukung Hankook pada putaran 5 di sirkuit Suzuka S-tai yang berlangsung hari ini, 18 September, hingga 19 September 2021.

Menurut Toyota Motor Corporation, pengembangan mesin mobil hidrogen itu bagian dari upaya Toyota mewujudkan kendaraan netral karbon.

Sama seperti di Putaran 3 dan 4 di sirkuit Suzuka, mobil Corolla yang diterjunkan di bawah bendera ORC ROOKIE Racing.

Presiden Toyota Akio Toyoda bahkan ikut balapan sebagai pembalap Morizo.

Toyota menuturkan untuk mencapai masyarakat hidrogen karbon-netral melalui balap mobil hidrogen tersebut sekelompok orang bekerjasama untuk menghadapi berbagai tantangan bersama-sama.

Toyota menuturkan bahwa dalam balapan di Fuji Speedway, tim Toyota mencoba menggunakan mesin mobil hidrogen, begitu pula pada balapan di Autopolis.

"Pada lomba di Suzuka kali ini, kami akan menantang dengan tema mengangkut," ucap Toyota dalam rilis hari ini, Sabtu, 18 September 2021.

Dalam balapan putaran 5 tersebut mobil hidrogen Toyota akan menggunakan hidrogen dari lignit Australia. Hidrogen ini akan diangkut ke dan di dalam Jepang oleh kemitraan tiga perusahaan, yaitu Kawasaki Heavy Industries Ltd., Iwatani Corporation, dan Electric Power Development Co., Ltd.

