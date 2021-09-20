Klasemen CEV Moto3: Raih 8 Poin, Mario Aji Kembali ke 10 Besar

TEMPO.CO, Jakarta - Pembalap muda Indonesia Mario Suryo Aji mampu kembali ke posisi 10 besar klasemen sementara CEV Moto3 2021. Dirinya berhasil menempati peringkat ke-9 dengan torehan 58 poin.
Itu ia dapatkan ketika berhasil tampil gemilang di CEV Moto3 San Marino pada Sabtu, 18 September 2021. Dalam kesempatan itu, pembalap Astra Honda Racing tersebut berhasil menduduki peringkat ke-8.
Mario Aji pun mampu mencatatkan trens positif dalam dua balapan terakhir. Sebelumnya, ia juga mampu tampil apik di race 2 CEV Moto3 Jerez dengan finis di posisi 8.
Hasil positif itu pula yang membuat Mario Aji berhak membawa pulang delapan poin dari Sirkuit Misano. Torehan itu membuat pembalap asal Magetan tersebut naik dua peringkat dari posisi sebelumnya.
Rider berusia 17 tahun itu mampu berhasil menggeser Takuma Matsuyama (Asia Talent Team) dan Daniel Munoz (Avatel – Cardoso Racing). Ia pun bisa saja merangsek ke posisi 5 besar, jika pada seri balapan terakhir, di Valencia, mampu meraih podium dua kali.
Sementara itu, Daniel Holgado (Aspar Junior Team) masih memuncaki klasemen sementara CEV Moto3 2021 dengan torehan 176 poin. Meski dirinya mengalami crash di seri San Marino, posisinya masih belum terbantahkan.
Dirinya memiliki selisih 26 poin dengan rival terdekatnya, David Munoz (Avatel – Cardoso Racing). Sedangkan dengan pembalap ketiga, Ivan Ortola (Team MTA), selisihnya mencapai 43 angka.
Klasemen CEV Moto3 2021
Pos
Pembalap
TIM
Poin
1
DANIEL HOLGADO
ASPAR JUNIOR TEAM
176
2
DAVID MUÑOZ
AVATEL - CARDOSO RACING
150
3
IVAN ORTOLÁ
TEAM MTA
133
4
JOEL KELSO
AGR TEAM
89
5
SCOTT JAMES OGDEN
ASPAR JUNIOR TEAM
72
6
DAVID SALVADOR
TM RACING FACTORY TEAM
72
7
JOSE ANTONIO RUEDA
TEAM ESTRELLA GALICIA 0,0
68
8
DAVID ALONSO
ASPAR JUNIOR TEAM
66
9
MARIO SURYO AJI
ASTRA HONDA RACING TEAM
58
10
JOSÉ JULIÁN GARCÍA
SIC58 SQUADRA CORSE
55
11
DANIEL MUÑOZ
AVATEL - CARDOSO RACING
55
12
DIOGO MOREIRA
TEAM ESTRELLA GALICIA 0,0
54
13
TAKUMA MATSUYAMA
ASIA TALENT TEAM
51
14
SYARIFUDDIN AZMAN
SIC RACING
44
15
COLLIN VEIJER
AC RACING TEAM
33
16
ZONTA VAN DEN GOORBERGH
TEAM SUPER B
30
17
MARCOS URIARTE
LAGLISE ACADEMY
29
18
LUCA LUNETTA
AC RACING TEAM
27
19
JOSHUA WHATLEY
TEAM MTA
25
20
GERARD RIU
MT-FOUNDATION 77
23
21
MARCO TAPIA
LEOPARD IMPALA JUNIOR TEAM
18
22
MARCOS RUDA
GAZZOLA RACING
15
22
MARCOS RUDA
GAZZOLA RACING
15
23
DAVID REAL
CUNA DE CAMPEONES
11
24
TATCHAKORN BUASRI
HONDA RACING THAILAND
9
25
NOAH DETTWILLER
TEAM MTA
8
26
FILIPPO FARIOLI
LAGLISE ACADEMY
5
27
RAFFAELE FUSCO
TM RACING FACTORY TEAM
5
28
ADIÁN CRUCES
CUNA DE CAMPEONES
4
29
NICOLA FABIO CARRARO
TM RACING FACTORY TEAM
4
30
CLÉMENT ROUGÉ
LAGLISE ACADEMY
4
31
HARRISON VOIGHT
SIC58 SQUADRA CORSE
4
32
SHO NISHIMURA
MT-FOUNDATION 77
2
33
SENNA AGIUS
SIC58 SQUADRA CORSE
1
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