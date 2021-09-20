Senin, 20 September 2021
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Klasemen CEV Moto3: Raih 8 Poin, Mario Aji Kembali ke 10 Besar

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Rafif Rahedian

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  • Mario Suryo Aji, Astra Honda Racing Team, 2021. (Astra Honda Motor)

    Mario Suryo Aji, Astra Honda Racing Team, 2021. (Astra Honda Motor)

    TEMPO.CO, Jakarta - Pembalap muda Indonesia Mario Suryo Aji mampu kembali ke posisi 10 besar klasemen sementara CEV Moto3 2021. Dirinya berhasil menempati peringkat ke-9 dengan torehan 58 poin.

    Itu ia dapatkan ketika berhasil tampil gemilang di CEV Moto3 San Marino pada Sabtu, 18 September 2021. Dalam kesempatan itu, pembalap Astra Honda Racing tersebut berhasil menduduki peringkat ke-8.

    Mario Aji pun mampu mencatatkan trens positif dalam dua balapan terakhir. Sebelumnya, ia juga mampu tampil apik di race 2 CEV Moto3 Jerez dengan finis di posisi 8.

    Hasil positif itu pula yang membuat Mario Aji berhak membawa pulang delapan poin dari Sirkuit Misano. Torehan itu membuat pembalap asal Magetan tersebut naik dua peringkat dari posisi sebelumnya.

    Rider berusia 17 tahun itu mampu berhasil menggeser Takuma Matsuyama (Asia Talent Team) dan Daniel Munoz (Avatel – Cardoso Racing). Ia pun bisa saja merangsek ke posisi 5 besar, jika pada seri balapan terakhir, di Valencia, mampu meraih podium dua kali.

    Sementara itu, Daniel Holgado (Aspar Junior Team) masih memuncaki klasemen sementara CEV Moto3 2021 dengan torehan 176 poin. Meski dirinya mengalami crash di seri San Marino, posisinya masih belum terbantahkan.

    Dirinya memiliki selisih 26 poin dengan rival terdekatnya, David Munoz (Avatel – Cardoso Racing). Sedangkan dengan pembalap ketiga, Ivan Ortola (Team MTA), selisihnya mencapai 43 angka.

    Klasemen CEV Moto3 2021

    Pos

    Pembalap

    TIM

    Poin

    1

    DANIEL HOLGADO

    ASPAR JUNIOR TEAM

    176

    2

    DAVID MUÑOZ

    AVATEL - CARDOSO RACING

    150

    3

    IVAN ORTOLÁ

    TEAM MTA

    133

    4

    JOEL KELSO

    AGR TEAM

    89

    5

    SCOTT JAMES OGDEN

    ASPAR JUNIOR TEAM

    72

    6

    DAVID SALVADOR

    TM RACING FACTORY TEAM

    72

    7

    JOSE ANTONIO RUEDA

    TEAM ESTRELLA GALICIA 0,0

    68

    8

    DAVID ALONSO

    ASPAR JUNIOR TEAM

    66

    9

    MARIO SURYO AJI

    ASTRA HONDA RACING TEAM

    58

    10

    JOSÉ JULIÁN GARCÍA

    SIC58 SQUADRA CORSE

    55

    11

    DANIEL MUÑOZ

    AVATEL - CARDOSO RACING

    55

    12

    DIOGO MOREIRA

    TEAM ESTRELLA GALICIA 0,0

    54

    13

    TAKUMA MATSUYAMA

    ASIA TALENT TEAM

    51

    14

    SYARIFUDDIN AZMAN

    SIC RACING

    44

    15

    COLLIN VEIJER

    AC RACING TEAM

    33

    16

    ZONTA VAN DEN GOORBERGH

    TEAM SUPER B

    30

    17

    MARCOS URIARTE

    LAGLISE ACADEMY

    29

    18

    LUCA LUNETTA

    AC RACING TEAM

    27

    19

    JOSHUA WHATLEY

    TEAM MTA

    25

    20

    GERARD RIU

    MT-FOUNDATION 77

    23

    21

    MARCO TAPIA

    LEOPARD IMPALA JUNIOR TEAM

    18

    22

    MARCOS RUDA

    GAZZOLA RACING

    15

    22

    MARCOS RUDA

    GAZZOLA RACING

    15

    23

    DAVID REAL

    CUNA DE CAMPEONES

    11

    24

    TATCHAKORN BUASRI

    HONDA RACING THAILAND

    9

    25

    NOAH DETTWILLER

    TEAM MTA

    8

    26

    FILIPPO FARIOLI

    LAGLISE ACADEMY

    5

    27

    RAFFAELE FUSCO

    TM RACING FACTORY TEAM

    5

    28

    ADIÁN CRUCES

    CUNA DE CAMPEONES

    4

    29

    NICOLA FABIO CARRARO

    TM RACING FACTORY TEAM

    4

    30

    CLÉMENT ROUGÉ

    LAGLISE ACADEMY

    4

    31

    HARRISON VOIGHT

    SIC58 SQUADRA CORSE

    4

    32

    SHO NISHIMURA

    MT-FOUNDATION 77

    2

    33

    SENNA AGIUS

    SIC58 SQUADRA CORSE

    1

    Baca: Bisa Finis Ke-4 di CEV Moto3 Misano, Mario Aji Ungkap Penyebab Kegagalannya

    FIM CEV REPSOL

  • Mario Aji
  • CEV Moto3
  • Astra Honda Racing
  • Mario Suryo Aji
  • Pembalap

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