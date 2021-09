All New Honda BR-V Meluncur 21 September, Persaingan Low SUV Makin Sengit

TEMPO.CO, Jakarta - Toyota dan Daihatsu baru saja merilis varian terbaru dari jagoan mereka di segmen Low SUV. Toyota merilis Rush GR Sport dan Daihatsu menghadirkan penyegaran pada Terios. Rival mereka, Honda BR-V, juga tak mau kalah. Pada Selasa, 21 September 2021, PT Honda Prospect Motor (HPM) akan merilis sebuah model baru yang diperkirakan adalah versi produksi dari N7X Concept.

Peluncuran model baru dengan label world premiere (pertama di dunia) ini diperkirakan merupakan All New Honda BR-V, rival Toyota Rush dan Daihatsu Terios. Pada Mei lalu, Business Innovation and Sales & Marketing Director PT HPM, Yusak Billy, mengatakan bahwa N7X Concept nantinya akan bermain di segmen Low SUV.

Toyota Rush GR Sport 2021. (Toyota)

Selain Rush GR Sport dan Terios, rival lain BR-V di segmen ini lumayan banyak. Ada Suzuki XL7, Mitsubishi Xpander Cross, hingga DFSK Glory 560. Xpander Cross merupakan salah satu model yang cukup rajin melakukan penyegaran, meskipun hanya berupa model terbatas dengan facelift ringan. Sedangkan XL7 dan Glory 560 belum melakukan update sejak pertama kali diluncurkan.

Berbicara tentang model terbaru BR-V yang akan meluncur besok, jika mengacu pada N7X Concept, maka penampilannya akan membuat pangling. Honda melakukan ubahan radikal pada sosok BR-V, hingga membuatnya mirip seperti CR-V. Setidaknya itulah yang bisa dilihat dari tampilan eksterior dari N7X Concept.

Interior model ini masih gelap. Honda masih menutup rapat informasi teknis terkait N7X Concept.

Daihatsu Terios 2021. (Daihatsu)



Honda umumnya akan menghadirkan sejumlah varian pada setiap modelnya, dari yang termurah, hingga varian termahal dengan label Prestige. Besar kemungkinan juga varian tertinggi akan dibekali dengan teknologi Honda Sensing, teknologi keselamatan canggih yang juga terdapat pada sejumlah model premium Honda seperti Accord, CR-V, dan Odyssey.

Soal mesin, Honda memiliki sejumlah opsi, namun diperkirakan akan mempertahankan mesin 1.500 cc, sama seperti yang digunakan pada rival lainnya.

Mitsubishi Xpander Cross Rockford Fosgate Black Edition. TEMPO/Wawan Priyanto



Soal harga, mayoritas pemain di segmen ini dipasarkan dengan harga di bawah Rp 300 jutaan. Hanya Mitsubishi Xpander Cross Rockford Fosgate Black Edition saat diluncurkan pada Juni lalu dipasarkan dengan harga Rp 312,65 juta. Harga tersebut belum dipotong insentif PPnBM 100 persen yang diterapkan pemerintah.

Jadi, besar kemungkinan All New Honda BR-V akan dipasarkan dengan harga di bawah Rp 300 juta. Tetapi satu varian tertingginya dengan teknologi Honda Sensing bisa saja dijual di atas Rp 300 juta.

