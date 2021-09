All New Honda BR-V Resmi Diluncurkan, Harga Mulai Rp 250 Jutaan

All New Honda BR-V, 21 September 2021. (Honda)

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor (HPM) resmi meluncurkan All New Honda BR-V hari ini, Selasa, 21 September 2021. Peluncuran BR-V generasi kedua ini merupakan world premiere alias pertama kali di dunia.

"Hari ini Indonesia mendapatkan keistimewaan untuk melaksanakan world premiere All New Honda BR-V. All New BR-V menjadi mobil dari hasil pengembangan konsep N7X yang sebelumnya sudah menjalankan roadshow di beberapa kota besar di Indonesia," kata Business Inovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor (HPM) Yusak Billy, dalam peluncuran All New Honda BR-V hari ini.

All New Honda BR-V ini hadir dengan desain dan mesin yang lebih baru. Dari sisi tampilan eksterior, Honda BR-V terbaru ini dibangun dari konsep Honda N7X yang sebelumnya diperkenalkan di Indonesia. BR-V versi terbaru punya tampilan yang jauh berbeda dan lebih baru dari versi sebelumnya.

All New Honda BR-V, 21 September 2021. (Honda)

Kemudian Honda BR-V generasi kedua ini sudah menggunakan fitur-fitur terbaru seperti Honda Sensing, Walk Away Auto Lock, Remote Engine Starter, hingga Honda Lane Watch. Kemudian HPM mengklaim mobil ini memiliki ketangguhan mobil SUV dan kenyamanan layaknya mobil MPV dengan penggunaan konfigurasi 7 kursi penumpang.

Kemudian dari sektor dapur pacu, All New Honda BR-V ini dibekali mesin 1.5 liter DOHC dengan teknologi i-VTEC yang menghasilkan tenaga sebesar 121 PS. Mesin baru ini sama dengan yang digunakan pada Honda City Hatchback dan diklaim lebih bertenaga dari Honda BR-V model sebelumnya.

All New Honda BR-V ini hadir dalam varian S MT, E CVT, E MT, dan Prestige CVT. Soal harga, HPM belum mengungkap semua harga dari varian All New Honda BR-V, namun Billy menyebut bahwa harga terendah dari mobil terbaru ini sebesar Rp 250 jutaan.

All New Honda BR-V mengisi segmen Low SUV, bersaing dengan sejumlah model seperti Toyota Rush, Daihatsu Terios, Suzuki XL7, Mitsubishi Xpander Cross, hingga DFSK Glory 560.

Baca juga: All New Honda BR-V Meluncur 21 September, Persaingan Low SUV Ketat